“Tre punti meritati”. È così che Valeriano Loseto, tecnico del Bitonto, comincia ad analizzare il match di Matera, recupero della 4a Giornata del Girone H della Serie D. Al “XXI Settembre-Franco Salerno”, i neroverdi hanno conquistato il primo successo della stagione: “Sapevamo di poter far male al Matera tra le linee, era quello che volevamo e ci siamo riusciti. Sulla rete di Maffei siamo stati premiati dalla buona sorte, ma alla resa dei conti la vittoria è meritata perché l’abbiamo cercata e voluta con intensità e determinazione. Siamo stati bravi a chiudere tutti i varchi, non ricordo tiri in porta da parte loro, se non una punizione nella ripresa. Siamo stati bravi a crederci, anche se in alcune situazioni dovevamo essere più concreti per chiuderla prima. Il Matera? Sono abituato a guardare in casa mia, dell’avversario mi interessa poco, ma sapevamo delle aveva defezioni importanti”. (Foto Sandro Veglia / Matersport24)