“È necessario valutare la situazione con una certa attenzione ed, eventualmente, prendere delle decisioni. Sono l’allenatore del Matera, il primo responsabile e il principale artefice di questo percorso. Se mi dovessi rendere conto che è necessario un mio passo indietro per il bene del club, non avrò problemi”. Dopo il ko casalingo con il Bitonto, Antonio Finamore, tecnico del Matera, è pronto a mettersi in discussione.

LA GARA – “Siamo stati brutti, non mi è piaciuto nulla. Eravamo distratti e non abbiamo reagito, su questo bisogna interrogarsi. Avevamo preparato la partita in un certo modo, in campo abbiamo fatto l’esatto opposto. Ho avuto la sensazione che la squadra fosse troppo contratta e non possiamo permetterci di perdere punti pesanti. È un limite, dobbiamo capire quali sono le cause. Un momento difficile si può attraversare, come sappiamo che i campionati non si decidono a ottobre”.

CONTESTAZIONE – “Quando perdi una partita del genere, è normale non essere contenti. Rispettiamo il disappunto dei tifosi e spero ci sostengano nelle prossime partite”. (foto Sandro Veglia / Materasport24)