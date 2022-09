BITONTO – si chiama Labor Days in Puglia, la due giorni di formazione professionale che il comune di Bitonto, in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Gesfor, ha organizzato nella Sala degli Specchi di palazzo di città. Due giornate di confronto tra aziende, istituzioni, giovani e disoccupati per promuovere nel territorio opportunità favorevoli per il mondo del lavoro previste dai programmi di Politiche attive del lavoro “Garanzia Giovani” e Gol (Garanzia Occupabilità dei Lavoratori) che interessano la platea sia dei giovani disoccupati di età compresa tra i 15 e 29 anni che lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali o altri sostegni al reddito, lavoratori fragili (giovani, donne con particolari situazioni di svantaggio, persone con disabilità, over 55), e persone disoccupate senza sostegni al reddito. Il tutto sulla base del Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile e dal Pnrr. Tra i temi affrontati, Garanzia Giovani e Gol con esperti qualificati nella ricerca e selezione, formazione e orientamento professionale.