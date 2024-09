Bisceglie Calcio, per l’attacco ecco Juan Ortiz

Gli impegni in campo si fanno sempre più fitti ma anche dietro le quinte l’AS Bisceglie Calcio 1913 continua a muoversi per rinforzare la squadra: è con questa logica che fa il suo ingresso in rosa, rendendosi da subito a disposizione di Mister Valeriano Loseto, l’argentino Juan Ortiz, attaccante classe 1993.

Punta centrale vecchio stampo, che si profila come riferimento principale del settore offensivo, Ortiz è cresciuto nei settori giovanili di club blasonati come Huracan e River Plate, prima di completare la trafila delle giovanili e fare il suo esordio fra i “grandi” in Messico, con la maglia del Santos Laguna. Ha giocato poi, nuovamente in Argentina, con le maglie di Liniers, Defensores de Belgrano e Justo José de Urquiza, prima di iniziare, nell’ottobre 2018, la sua lunga militanza nei campionati italiani.

Cavese (il club di Cave, vicino Roma) nell’Eccellenza del Lazio e Castiadas in Serie D le sue prime esperienze nel Bel Paese, ma è in Sicilia che Juan si afferma definitivamente, trascinando a suon di gol prima lo Jonica (più di 30 le marcature complessive in maglia giallorossa), poi il Nissa e ancora Budoni e Mazara. Dopo una breve parentesi in Toscana, nella Terranuova Traiana, ha iniziato questa stagione di nuovo in Sicilia, con la maglia del Favara in Serie D, prima di accettare la sfida proposta dal Bisceglie.

