Bisceglie, ampliamento del cimitero comunale: Tar respinge ricorsi

“E’ inamissibile” il ricorso presentato contro le deliberazioni comunali relative all’ampliamento dell’area cimiteriale di Bisceglie. A dichiararlo è stata la seconda sezione del Tar Puglia. Semaforo verde quindi per la realizzazione di nuove strutture all’interno del cimitero comunale biscegliese, necessarie per la costruzione di ulteriori loculi a fronte delle crescenti esigenze della comunità. Nessuna modifica – chiarisce il TAR – per le proprietà circostanti, tenute comunque a rispettare una distanza minima dalla struttura; chiarita così la legittimità del progetto intrapreso dall’amministrazione guidata dal Sindaco Angarano ora ci si prepara all’inizio dei lavori.

