Bimbo tarantino riesce a entrare nel glass di Fiorello durante Viva Rai2 (video)

È partito da Statte (Taranto) per vedere da vicino il suo idolo, Rosario Fiorello. Il protagonista è un bimbo di nome Ruben, che durante la puntata di Viva Rai2 di giovedì 16 novembre ha esposto uno striscione chiedendo di poter entrare nel glass dove tutte le mattine conduce la sua trasmissione. Non appena lo showman siciliano si è accorto della richiesta, ha chiamato Ruben permettendogli così di esaudire il suo desiderio. “Vengo da Statte”, ha detto il bimbo, spiazzando lo stesso Fiorello che non sapeva dove si trovasse. Tutto il resto lo potete vedere nel video sotto:

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp