Tornano i ‘Vinyl Days’ alle Officine Cantelmo di Lecce

Sabato 18 e domenica 19 novembre le Officine Cantelmo di Lecce ospitano la sedicesima edizione di “Vinyl Days”, la più longeva e apprezzata mostra mercato del vinile e della musica nel Salento. Nel corso della due giorni (sabato dalle 16 alle 21 e domenica dalle 10 alle 21 – ingresso libero) sarà possibile comprare, scambiare e vendere vinili, cd, libri, poster, riviste, fanzine, pezzi da collezione e gadget.

Con una ventina di espositori provenienti da tutto il Sud Italia, la manifestazione, promossa da Salento Street Market in collaborazione con Officine Cantelmo e Coolclub, è una sorta di viaggio colorato nei generi musicali e nell’immaginario, legato alla grande musica italiana e internazionale. La suggestione delle copertine di cartone fra le mani, i solchi degli lp e dei 45 giri sono un vero piacere per tutti e cinque i sensi.

Sabato dalle 16 alle 17:30 spazio a “Ob-La-Di, Ob-La-Da”, un laboratorio creativo per bambine e bambini dai 5 ai 10 anni, dedicato alla promozione della lettura ad alta voce, all’ascolto musicale e alla manualità organizzato da Fermenti Lattici. Si incoraggerà la naturale predisposizione e attitudine dei bambini alla musica per intraprendere un viaggio nei generi che hanno attraversato la storia della musica di tutti i tempi: dal jazz al rock, dal pop al rap, dalla world music a quella classica. Il laboratorio si caratterizza non solo come una full immersion alla scoperta di artisti, canzoni e strumenti, ma anche come un’occasione per conoscere stili e culture che un determinato genere musicale ha contribuito a far nascere.

