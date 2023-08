Basta un gol di Schelotto, il Barletta batte il Corato 1-0

BARLETTA – Il Barletta centra il primo successo nei test amichevoli precampionato. Al Puttilli basta un gol di Schelotto per battere il Corato davanti a circa mille tifosi biancorossi.

Ginestra parte col 3-5-2 con Ngom e il rientrante Di Piazza, assente a Molfetta per motivi familiari. Rientrato in panchina Bramati, ancora assente Marconato e l’ultimo arrivato Silvestri. Parte meglio il Corato, che al 9′ si affaccia in area con un tentativo di Stefanelli: Guido sbarra la strada al 10 neroverde. La risposta del Barletta arriva al 19′, Schelotto raccoglie un pallone al limite dell’area e apre il piattone, palo pieno a portiere battuto. Al 26′ ancora Corato in avanti, Zaza ci prova a giro da fuori senza inquadrare lo specchio. Biancorossi che escono definitivamente dal torpore: al 31′ Schelotto di testa impegna l’estremo difensore Loiodice, un minuto dopo, su un altro corner di Marsili, lo batte per l’1-0 del Barletta. È anche l’ultima chance del primo tempo.

Girandola di cambi all’intervallo, dentro Russo e Caputo in attacco e Lobosco e Bramati in difesa. Al 9′ della ripresa occasione per Rizzo con un tiro in corsa, il neo-entrato Balducci gli dice di no. Al 19′ Bramati col tacco su azione d’angolo, Balducci evita il peggio poi Russo ci prova in sforbiciata senza successo. Al 37′ Russo vince un contrasto e calcia dal limite, ancora il portiere ospite a bloccare. Il Corato torna in avanti solo al 43′ con Di Bisceglie, che riceve sul secondo palo ma calcia in modo impreciso da buona posizione. Nel finale, un’occasione a testa: Balducci si esalta sull’incursione di Morella al 47′, al 51′ sulla punizione velleitaria di Antonacci si spengono le speranze del Corato.

Finisce 1-0 per il Barletta, che chiude così il ritiro in sede e adesso si prepara alla settimana di Rivisondoli dal 19 al 25 agosto.

