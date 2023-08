Bari, Benali: “Ripartiamo con entusiasmo. Nasti? Si farà”

BARI – Anche Benali analizza la sfida persa dal Bari contro il Parma: “Abbiamo affrontato una gara difficile, ma queste sfide devono aiutarci a migliorare. Loro sono partiti bene ma nonostante questo abbiamo poi provato a rimetterci in carreggiata. Non è che il Parma abbia avuto troppe occasioni nel primo tempo. Nasti? È diverso da Cheddira, ma avrà le sue occasioni per mostrare le sue qualità. Ripartiamo ora dopo una stagione esaltante ma sono sicuro che potremo dire la nostra. L’entusiasmo non ci manca” .

