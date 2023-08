Bari, Mignani: “Andiamo oltre il risultato. Cheddira out? Vi spiego”

BARI – Mister Mignani commenta così la sconfitta in Coppa Italia del Bari contro il Parma: “Quella di oggi era una partita ufficiale, dovevamo cercare di fare una bella figura. Credo che la squadra al di là del risultato si sia espressa bene. La partita si era messa male da quel punto di vista nel primo tempo. Nel calcio conta segnare e il Parma lo ha fatto. Al risultato va dato il giusto valore ma non credo sia giusto distruggere quello che stiamo provando a costruire. Ce ne andiamo scontenti a casa per come è andata a finire ma torniamo a casa pensando positivo. Il Bari non può comunque essere quello dell’anno scorso. In campo ci sono altri interpreti. L’intensità e la voglia devono però restare le stesse”.

Cosi sugli avversari: “Il Parma ha grandissima fisicità e una media d’età molto bassa. Abbiamo comunque retto l’urto con una squadra fisica. Maiello e Menez? Il primo aveva un problema al piede e quindi non grave, volevo solo capire come stesse. Menez uguale, un problema muscolare. Non me la sentivo di rischiare visto l’inizio del campionato ormai vicino. Perciò ho optato per altri”.

Su Cheddira: “Il ragazzo non se la sentiva di giocare, c’era una trattativa in corso. Mi adeguo alle condizioni del momento. Se a breve andrà via il suo ruolo sarà ricoperto, sto quindi tranquillo. Penso a quello che ho e lavoro al meglio con quello che ho. Non voglio essere preoccupato più del dovuto anche se c’è da lavorare. Non sono d’accordo col fatto che questo sia un Bari tutto nuovo, alcuni c’erano da gennaio ed altri da più tempo”.

