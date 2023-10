‘Basta strumentalizzare il SailGP ha un valore promozionale enorme’

“Da taluni, che non ricordiamo statistici di professione, ci saremmo aspettati ottime osservazioni su altri temi, magari sulle cooperative di comunità, tanto per fare un esempio estemporaneo. Mai avremmo immaginato che si avventurassero su terreni così complessi solo per strumentalizzare SailGP”. Comincia così una nota di Fabrizio Manzulli, vicesindaco e assessore alla sviluppo economico del Comune di Taranto, che risponde a Gianni Liviano, il quale in settimana ha criticato il Sail GP definendolo un “flop”.

“Qualcuno ha usato la tassa di soggiorno e i dati aggregati sul turismo di settembre per confutare la spinta di un evento durato appena un weekend! Magari bastasse organizzare una sola manifestazione di un paio di giorni per garantirsi le presenze dell’intero mese”, aggiunge Manzulli.

”La verità è che il valore di SailGP, come dimostrato sin dalla prima edizione e come ci dirà certamente lo studio indipendente che attendiamo a giorni, sta tutto nella visibilità che la nostra meravigliosa città ottiene oltre i confini addirittura continentali”, continua il vicesindaco.

”Se sull’analisi dei dati abbiamo appurato che c’è ancora tanto da imparare, sulla promozione del territorio la sentenza è già nota: non si ricorda nulla che possa essere associato agli incarichi istituzionali, spesso episodici, ricoperti da chi oggi sentenzia, nulla che rammenti l’impegno eventualmente posto, nulla che abbia dato al territorio la stessa visibilità che oggi, invece, l’amministrazione Melucci sta dando. Nulla se non l’intestazione fortuita di alcuni progetti per i quali, e mi spiace dirlo, non hanno mai dato un reale contributo”, attacca Manzulli.

”A loro chiedo onesta intellettuale, la smettano di strumentalizzare tutto, la smettano di fare cattiva opposizione e propongano soluzioni percorribili. Al contrario, auguriamo loro un felice isolamento”, conclude Fabrizio Manzulli.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp