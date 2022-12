Basket: Virtus Molfetta, ultima del 2022 con Castellaneta

Condividi su...

Diverse possono essere le chiavi di lettura del prossimo match, l’ultimo del 2022, che vede contrapposte DAI Optical Virtus Basket Molfetta e Valentino BK Castellaneta. Dalla voglia di continuare a far bene, a quella di chiudere l’anno nel migliore dei modi per iniziare il girone di ritorno con un altro ritmo. Consapevoli che non sarà una sfida semplice, tanta è la voglia di riscatto contro una squadra, superata domenica scorsa in classifica, ma che tanto male ha fatto ai biancoazzurri sia in pre season che nella prima giornata del girone di andata, quando la vittoria sfumò davvero per una manciata di secondi.

Nonostante un inizio di stagione difficile e altalenante, la Virtus sembra aver ritrovato gli equilibri, tanto da dare alla sfida di giovedì 22 dicembre ore 20.30 al Pala Poli di Molfetta una valenza differente. La squadra al momento sta bene. A parte le condizioni fisiche di Galantino (assente nelle ultime uscite) tutte ancora da verificare, il roster vive un momento di forma fisica soddisfacente. A parte la spiacevole parentesi contro l’Adria Bari, considerando anche il successo di domenica scorsa contro Trani, la Virtus proviene da importanti vittorie. Dodici punti in undici partite, per la qualità del roster a disposizione, è un dato assolutamente migliorabile. Per farlo è necessario iniziare bene il girone di ritorno.

L’avversario, come sottolineato è di quelli ostici che dovrà scontrarsi contro la voglia di rivincita della Virtus, beffata a Castellaneta soltanto nel finale. «Sarà fondamentale approcciare bene questa partita – è il commento del Direttore Sportivo Mauro Lot – in quanto conosciamo bene l’avversario e sappiamo come affrontarlo. Come più volta ribadito, questi ragazzi possono affrontare con tranquillità qualsiasi formazione, vista la qualità dei singoli e il gruppo squadra che si sta amalgamando sempre di più». Ottime le ultime prestazioni di Milos Vujanac che ha presentato la sfida contro Castellaneta in questo modo: «Sia in pre season che alla prima di andata abbiamo perso contro di loro – ha sottolineato il serbo – motivo per il quale vogliamo vincere a tutti i costi, chiudendo l’anno nel migliore dei modi e allungando la nostra striscia positiva».

Sono appena due le lunghezze che separano Valentino BK Castellaneta dalla Virtus con i tarantini reduci dall’ultima sconfitta esterna contro la capolista Lucera. Dieci i punti in classifica totalizzati dalla squadra di coach Gesmundo che, dopo un buon avvio di stagione, ha subito alcune sconfitte che hanno fatto scivolare il Castellaneta al 7° posto in classifica ma con gli stessi punti del Corato. La Valentino Castellaneta è una squadra molto giovane a cui piace molto correre ed è composta da un roster molto valido. Parliamo di giocatori come Balilli (playmaker), Bajc (guardia) giocatore di grande talento offensivo, Vidakovic (ala grande) e Scekic (ala grande/centro) .

L’orario di inizio della gara è fissato alle ore 20.30, mentre l’accesso al Pala Poli sarà consentito già a partire dalle ore 20.00 per spettatori muniti di biglietto o abbonamento. Il costo del biglietto è di 5 euro. Inoltre i possessori di abbonamenti potranno acquistare un massimo di due ticket per due accompagnatori al prezzo speciale di 3 euro caduno, previa esibizione della tessera abbonamento al botteghino. L’ingresso gratuito all’impianto è consentito a bambini e ragazzi sino ai 15 anni.

Il match tra DAI Optical Virtus Basket Molfetta e Valentino Bk Castellaneta sarà trasmesso in diretta streaming accessibile al link : https://youtu.be/82FhAKo3vh0