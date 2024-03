Basket, selezione U14 maschile Fip Puglia vince l’Abruzzo Basketball

Vince e convince, la selezione under 14 maschile di Fip Puglia. A Mosciano Sant’Angelo, nel Teramano, è arrivato il primo posto nel torneo Abruzzo Basketball, quadrangolare per rappresentative regionali. Tre partite e tre vittorie per i ragazzi pugliesi che hanno superato Abruzzo per 76-59, Marche per 71-50 e infine Umbria per 102-57.

Una bella esperienza per il gruppo della classe 2010 composto per l’occasione da Gabriel Dashja di Molfetta Ballers, Flavio Rutigliano e Luca Lovero di Talos Ruvo, Davide Di Vagno di Basket Conversano, Giuseppe Vuovolo di Angel Manfredonia, Domenico Torella e Flavio Marinelli di Fortitudo Trani, Diego Di Filippo di Murgia Basket Santeramo, Gabriele Cappabianca di Angiulli Bari, Matteo Spescha di Basket Corato, Luca Caliolo di Happy Casa Brindisi e Paolo Netti di Fortitudo Francavilla.

La vittoria nel torneo in Abruzzo è un primo suggello al puntuale lavoro settimanale con lo staff del comitato regionale, presente a Mosciano Sant’Angelo con il referente tecnico territoriale Dimitri Patella, l’allenatore Alfredo De Rosa e la preparatrice fisica Alessia Dioguardi: «Il nostro – osserva coach Patella – è un bilancio assolutamente positivo. Un ottimo torneo, tre partite molto intense. Tutti i ragazzi hanno denotato grande applicazione e voglia di seguire alla lettera le indicazioni dello staff tecnico e del capo allenatore Alfredo De Rosa. Speriamo di avere la possibilità di fare altre esperienze con quest’annata e poi con la classe 2011, perché questi appuntamenti rappresentano momenti di formazione e di crescita per tutto il movimento».

