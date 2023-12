Destinazione Lazio per le under 15 di Puglia. Venerdì e sabato la selezione regionale delle nate nel 2009 e 2010 sarà impegnata a Sora nel quadrangolare “Lazio in Pink”. Il torneo, giunto alla seconda edizione, vedrà le ragazze pugliesi scendere in campo con le pari età di Toscana, Lazio e Campania.

Dodici le convocate a disposizione dello staff coordinato dal dirigente Francesco Conforti: Beatrice Albino di Fortitudo Trani, Ludovica Altavilla di Basket Francavilla 1963, Emanuela Bucca, Azzurra Giuliani e Alessandra Tateo di Basket Fasano, Carlotta Gabrielli di Dinamo Putignano, Alessia Gallo e Marta Perugino di Bozzano Brindisi, Helena Lafuenti di Volorosa Brindisi, Francesca Mastrototaro e Marisol Romanelli di Pink Bari, Chiara Mennitti di Magnifico Basketball San Severo. A guidare le ragazze pugliesi ci sarà coach Andrea Maggi, coadiuvato dall’assistente allenatore Luca Urbano e dalla preparatrice fisica Gabriella Iris Musto.

Debutto venerdì alle 19 con la Toscana, sabato doppio impegno alle 9,30 con il Lazio e alle 15 con la Campania: «Andiamo a Sora con fiducia – osserva il referente tecnico territoriale Lorenzo Leopizzi – Ci siamo preparati al meglio, intensificando gli allenamenti domenicali con grande disponibilità delle ragazze, molte delle quali percorrono ogni settimana centinaia di chilometri pur di essere presenti. Questo torneo è un piccolo premio per la loro straordinaria costanza».

Due le annate coinvolte, le stesse su cui lo staff femminile sta lavorando da oltre un anno. «È un gruppo – ricorda Leopizzi – composto per metà dalle 2010, più piccole ma anche pronte e reattive. Vogliamo alzare l’asticella dando continuità al torneo disputato a Taranto lo scorso settembre. Di fronte non avremo solo Lazio e Campania già affrontate all’Apulia Basket Cup ma anche la Toscana che è espressione di una delle massime espressioni del movimento femminile. Daremo il massimo, puntando ad andare avanti nel nostro percorso di crescita».

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp