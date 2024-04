Basket, play-in-gold: alla Virtus Molfetta serve una vittoria

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta si avvia verso il rush finale di questi Play-in Gold. Una vittoria separa gli uomini di coach Carolillo dalla matematica certezza di poter prendere parte alla terza e ultima fase di questa stagione.

Gli ambìti playoff promozione sono sempre più vicini e la possibilità di poter sfruttare due partite in casa rappresenta un vantaggio assolutamente da sfruttare. A partire da domenica 7 aprile quando al Pala Poli sarà la Disel Tecnica Sala Consilina a far visita alla Virtus, con palla a due fissata alle ore 20.

Obiettivo, riscattare la brutta prestazione di quasi un mese fa quando i campani misero in ghiaccio la partita dopo appena dieci minuti. Riposo alternato a un intenso lavoro sia sul parquet che in palestra, questa è stata la settimana dei biancoazzurri che hanno sfruttato le festività pasquali per rifiatare dal tour de force delle ultime due giornate in cui si è giocato a distanza di 72 ore, in ultimo l’insidiosa e faticosa trasferta di Reggio Calabria.

Ed è qui che la Virtus, dopo tre quarti giocati magistralmente, limitando al minimo gli attacchi dei calabresi, si è confermata squadra dalle innumerevoli risorse. L’obiettivo dei playoff ormai si intravede e questo ha dato ai biancoazzurri quell’iniezione di fiducia necessaria per affrontare al meglio le ultime tre giornate dei Play-in Gold.

14 punti in classifica e un primato (in condivisione con Orlandina e Ragusa) tutto da difendere: questa è la chiave di lettura che può essere data alla sfida di domenica sera, a cui si aggiunge un aspetto già sottolineato, quello del riscatto della gara di andata.

Un mese fa la Virtus ha subito prepotentemente gli avversari abili ad alzare già dai primissimi minuti le percentuali dei tiri da tre. Un aspetto non da poco che ha fatto la differenza.

«Questi giorni di sosta ci hanno permesso di ricaricare al meglio le batterie – ha affermato in settimana Diego Giorgini – e adesso siamo più pronti che mai per rituffarci in questo torneo. All’andata possiamo dire di aver disputato la peggiore partita di questa seconda fase di stagione e abbiamo tutta l’intenzione di rimediare. In settimana ci siamo ben preparati con la speranza di riuscire ad innalzare la nostra percentuale realizzativa».

Tra le curiosità da evidenziare c’è quella della designazione arbitrale. Il primo arbitro del prossimo match in programma al Pala Poli di Molfetta sarà Carotenuto Paolo di Boscotrecase, incredibilmente lo stesso della partita di andata di un mese fa a Sala Consilina.

Tutta la forza di Sala Consilina è emersa nella partita di andata quando i campani riuscirono ad indirizzare la gara dalla propria parte già dai minuti iniziali, impedendo alla Virtus di rientrare in partita. Tre vittorie e due sconfitte, esattamente come la Virtus: questo il bilancio nei Play-in Gold della compagine campana, forte dell’ultimo successo interno ottenuto contro Angri.

Come già sottolineato all’andata, Pallacanestro Sala Consilina è una squadra bilanciata sia a livello offensivo che difensivo potendo contare su validi elementi del calibro di Erkmaa, Moretti, Biordi, Enihe, Balciunas.

