BRINDISI – Primo allenamento per l’Happy Casa Brindisi che si è ritrovata presso il palazzetto Elio Pentassuglia dopo due giornate dedicate alle visite mediche. Squadra quasi al completo in attesa dell’arrivo di gran parte degli americani. Soddisfazione per il nuovo roster a disposizione da parte del coach Vitucci e del general manager Tullio Marino che hanno chiuso il mercato con il colpo Bowman, il pivot ex NBA che completato la rosa brindisina pronta ad affrontare un nuovo campionato di Serie A.