Basket, Brindisi sprofonda contro l’ex Vitucci: Treviso vince 86-60

L’Happy Casa Brindisi non riesce a dare continuità alla vittoria contro la Virtus Bologna. La squadra di Sakota perde 86-60 contro la Nutribullet Treviso dell’ex Vitucci che raggiunge i brindisini a quota due in classifica all’ultimo posto. Decisivo il primo quarto, in cui i veneti hanno preso subito il largo portandosi sul 23-3 e chiudendo 23-5 al 10′.

+++ Articolo in aggiornamento +++

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp