Basket C/M, Pavimaro Molfetta sbanca Fasano con prova d’orgoglio

La Pavimaro Molfetta inizia il nuovo anno con una prova d’orgoglio (ottava vittoria stagionale) e sbanca il nuovo parquet di Fasano col finale di 63-75: il sodalizio del presidente Solimini, a un turno dal giro di boa, bissa il successo con Matera e con una splendida prestazione torna a fare punti lontano dal PalaPoli dopo lo stop esterno di Monteroni.

Quattro i biancorossi in doppia cifra (15 punti a testa per Chiriatti e Duval – 3/8 dai 6.75 metri -, 13 per Ippedico e 10 per Infante) con un Ippedico ispirato (8 gli assist del capitano) che arma le mani dei suoi compagni. Eccellenti anche le prove di Didonna e Iannelli (15 rimbalzi per lui), inutili per Fasano, in una gara in cui la capolista ha costruito la propria vittoria nei primi due quarti (10-17 e 13-21 i parziali), le fiammate dei vari Argento e Feruglio e la solidità di un Acuna tutto sostanza.

La cronaca – Al nuovo Palasport di Fasano, nel dodicesimo turno d’andata in Serie C unica, coach Gesmundo si affida a Didonna, Ippedico, Chiriatti, Duval e Iannelli. Inizio finalmente brillante degli ospiti con Iannelli che conduce Molfetta avanti in avvio, 2-7 e 6-9.

Positivo anche l’atteggiamento difensivo dei biancorossi, concentrazione e aggressività che pagano dividendi anche dall’altra parte del campo, dove il panzer Infante firma il 10-16 e Duval chiude il primo quarto con un gioco da tre (canestro più tiro libero aggiuntivo): 10-19. Nel secondo tempo, la Pavimaro tenta la fuga (10-26 di Didonna), Fasano prova a rimettersi in carreggiata (20-28), mentre la tripla di Ippedico (20-31) serve a spegnere sul nascere ogni velleità fasanese e i due tiri liberi di Infante a scollinare oltre i 17 punti di margine. Al riposo si va sul 23-38.

Ripresa, almeno nei primi minuti, con lo stesso spartito (la bomba di Duval vale il 24-41), poi la reazione rabbiosa di Fasano (15-2 il parziale) fa male in area ospite e spara il -4: 39-43. La premiata ditta Chiriatti-Duval ha ancora energia e risorse e crea più di un problema alla difesa fasanese (42-49), il terzo tempo di Ippedico vale il +9 (42-51), vantaggio leggermente incrementato alla mezz’ora di gioco grazie alle mani calde di Duval che segna dai 6.75: 45-56. L’ultimo quarto si apre con cinque punti consecutivi di Chiriatti (45-61) che si ripete da oltre l’arco (53-68), dopo i liberi di Infante. Fasano ha un ultimo sussulto (8-5), ma è troppo tardi: Molfetta, con più voglia e rabbia, chiude la pratica sul 63-75.

Post-gara – I biancorossi si confermano in vetta, assieme a Matera, dopo averla superata prima di Natale: «Dopo le feste e una settimana condizionata dall’influenza, non posso che essere orgoglioso della prova solida offerta dai miei ragazzi – ha detto coach Gesmundo commentando la gara -. Abbiamo avuto la meglio su una squadra che aveva battuto Lecce e Monteroni e giocato alla pari con Matera e Canosa. Abbiamo sempre condotto la partita, eccetto i fisiologici cali che bisogna mettere in conto. Complimenti ai ragazzi che vengono poco impegnati, ma che in queste settimane sono stati fondamentali per tenere alto il livello degli allenamenti. Sono molto orgoglioso della prova, abbiamo tenuto a 63 punti una squadra che di solito ne fa all’incirca 76 di media»,. Sabato 13 gennaio, al PalaPoli, terminerà il girone d’andata contro il Proshop Mesagne.

Basket Fasano: Muolo n.e., Aldini 3, Quarone 7, Paparella, Feruglio 15, Acuna 18, Argento 15, Kimekwu 3, Giuliani 2, Alfarano, Cervellera n.e.. Allenatore: Serrano.

Pavimaro Molfetta: Ippedico 13, Stella 5, Solimini, Chiriatti 15, Didonna 9, Duval 15, La Macchia, Kodra 2, Iannelli 6, Infante 10, Sasso. Allenatore: Gesmundo.

Arbitri: Ceo (Bari) e Carella (Brindisi).

Parziali: 10-19; 23-38; 45-56; 63-75.

