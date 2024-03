Basket C/M, NM Corato manca la terza vittoria consecutiva

Sconfitta esterna per la Nuova Matteotti Corato che manca l’appuntamento con la terza vittoria consecutiva: la Ondatel Virtus Matera fa valere la dura legge del PalaSassi (9 vittorie in altrettante partite casalinghe) e batte la NMC con il risultato di 83-68.

Coach Conterosito schiera dal primo minuto Buono, Biasich, De Angelis, Morciano e Bagdonavicius. Dall’altra parte coach Verile si affida a Gatta, Pekic, Latella, Seye e Cicivè.

Dopo una fase di studio e di equilibrio che caratterizza i primi minuti, la NMC prova a prendersi l’inerzia della gara con un parziale di 8-2 e si porta momentaneamente sul +5 grazie alla tripla di Gatta (12-17), ma Matera risponde prontamente nel finale di quarto con i tiri liberi di Morciano e il canestro in contropiede di Buono e va in vantaggio al primo mini-riposo sul 19-17.

I padroni di casa premono il piede sull’acceleratore e, a cavallo tra la fine del primo quarto e l’inizio del secondo, confezionano un parziale monstre di 14-0, portandosi sul +9 (26-17). La NMC sembra in balia degli avversari e Matera, con un Procopio in grande spolvero, diventa padrona assoluta del campo e allunga nel risultato (39-24). I biancoblu reagiscono nel finale di quarto grazie al 4/4 dalla lunetta di Martinelli e alla bomba di Pekic (39-31), ma il canestro di Bagdonavicius consente ai lucani di andare all’intervallo in doppia cifra di vantaggio (43-33).

All’uscita dagli spogliatoi, i Verile boys approcciano il terzo quarto con gli occhi della tigre e mettono a referto un mini-parziale di 7-0, portandosi a sole quattro lunghezze di distanza da Matera (47-43). I padroni di casa non si fanno intimorire dal ritorno della NMC e piazzano due triple consecutive con De Mola e l’ex De Angelis (53-43). Nel finale di quarto i tre tiri liberi di Gatta accorciano le distanze e Corato va sul -7 all’ultimo mini-riposo (56-49).

Il quarto periodo è un vero e proprio festival delle triple, dove è Biasich a prendersi la scena e a strappare gli applausi del suo pubblico con quattro conclusioni vincenti dai 6,75 che indirizzano decisamente la partita a favore di Matera (77-57). Le ultime azioni di partita servono solo per le statistiche fino alla sirena finale del PalaSassi che segna il definitivo 83-68 per i padroni di casa.

ONDATEL SRL MATERA 2016 – NUOVA MATTEOTTI CORATO 83 – 68

MATERA: Biasich 15, Buono 7, Belgrano, Spada, Procopio 12, De Laurentiis n.e., Morciano 15, Bagdonavicius 14, Donati 4, De Mola 5, Pizzolla, De Angelis 11. Coach: Conterosito.

CORATO: Cannillo, D’Imperio n.e., Gatta 17, Latella 7, Pekic 14, Cicivè 13, Martinelli 7, Maldera n.e., Seye 7, Mazzilli 3, Allegretti, Bojang. Coach: Verile.

Arbitri: Ceo e Fiorentino di Bari.

Parziali: 19-17; 43-33; 56-49; 83-68.

