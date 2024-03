Basket B/Int, Dinamo Brindisi ok nella prima giornata dei play-out

Vittoria importante per la Brain Dinamo Brindisi nella prima giornata della serie play-out del campionato di Serie B Interregionale. La squadra di coach Cristofaro supera la Fortitudo Benevento con il punteggio finale di 77-68 al termine di un match lottato sino alla fine e resistendo nei minuti finali al rientro dei siciliani.

Una gara contratta all’inizio per la posta in palio molto importante, con i viaggianti bravi a contrastare con energia gli attacchi dei padroni di casa. Molti gli errori dal campo con il primo periodo che si chiude con il punteggio di 16-14.

Nella seconda frazione coach Cristofaro ordina la zona pari che mette in serie difficoltà gli ospiti che non riescono a trovare la via del canestro. Brunetti (presente sul campo nonostante un problema personale) è una sentenza dalla linea della carità (10/10) con 15 punti nel parziale spingendo la sua squadra ad un break importante, con le due squadre che vanno al riposo lungo sul 41-23 (27-7 nel periodo).

Nel secondo tempo la partita diventa equilibrata con Cavalieri e Tagliano (top scorer dei suoi con 19 punti) che riescono a trovare la via del canestro sia con conclusioni da fuori che all’interno dell’area. La Dinamo soffre l’attacco e la stazza dei giocatori siciliani, concedendo spesso secondi rimbalzi grazie anche alle lunghissime leve del pivot Kader. Musa con 7 punti nel periodo (12 totali per lui) tiene a galla la Dinamo con le squadre che vanno all’ultimo riposo con il tabellone che segna 56-44.

Nell’ultimo periodo Messina ci crede e prova il tutto per tutto per provare a far sua la gara. La partita diventa aspra e la lotta sotto le plance diventa sempre più combattuta. Messina si gioca la carta della zona per rallentare il ritmo della Brain. Fernandez segna due triple di fondamentale importanza ma Cavalieri, a 3 minuti dalla fine, è freddo dalla lunetta portando i suoi a solo 4 lunghezze di ritardo (65-61). Tuttavia, la classe non è acqua ed il lituano Staselis (miglior realizzatore della gara con 24 punti) con 8 punti nel finale blocca definitivamente i tentativi di rimonta della Fortitudo, regalando ai tanti tifosi del PalaZumbo una vittoria di fondamentale importanza in chiave salvezza.

Prossimo turno domenica 10 marzo 2024 a Rende (Cosenza) in casa della Bim Bum Bam Rende (palla a due ore 18:00) in casa di una delle formazioni più forti del girone, con capitan Pulli e compagni pronti a lottare per conquistare il colpaccio esterno.

Brain Dinamo Brindisi-Fortitudo Messina 77-68 (14-16, 27-7, 15-21, 21-24)

Dinamo Brindisi: Greco, Staselis 24, Epifani, Musa 12, Filipovic 3, Pulli 2, Paciullo ne, Mongelli ne, Brunetti 19, Calcagni ne, Fernandez 14, Pucci 3 – All. Cristofaro.

Fortitudo Messina: Marinelli 9, Cavalieri 15, Caporossi 3, Scozzaro, Nnabuife 9, Giannullo, Mollica 2, Giovani, Catania, Molonia, Kader 11, Tagliano 19 – All. Cavalieri.

Arbitri: Lino Laveneziana di Monopoli (BA), Eros Marseglia di Mesagne (BR).

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author