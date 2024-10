Basket C/M, esordio amaro per la Clean Up Molfetta

Debutto con sconfitta, nel campionato di serie C interregionale, per la Pallacanestro Molfetta, con la Nuova Pallacanestro Monteroni che rovina l’avvio di regular season del club di Solimini e s’impone in volata (79-84) dopo un match molto equilibrato.

Nonostante un’ottima prestazione, al cospetto di una delle candidate alla promozione in serie B interregionale («Forse si poteva fare meglio, in modo particolare nei primi due tempi, dal punto di vista difensivo, però, i ragazzi ce l’hanno messa tutta», ha detto a fine gara coach Gesmundo), alla fine le speranze della Clean Up si sono infrante durante gli ultimi minuti, venendo poi definitivamente cancellate dal gran talento di Petrucci, che ha chiuso la pratica a suon di triple. 79-84 il risultato finale. Tre i biancorossi in doppia cifra al termine dei 40 minuti di gioco: Delmas (20 punti), Infante (19 punti e 5 assist), Didonna (13 punti e 11 rimbalzi).

La cronaca. Al PalaPoli, coach Gesmundo si presenta con Scarpone, Delmas, Mezzina, Chiriatti e Infante. L’avvio è in perfetto equilibrio (9-6 di Scarpone, 12-16 ospite con 5 punti di fila di Ndiaye): Sasso impatta alla grande la gara (sua la fiondata da 6.75 del 17-19), Mezzina impatta, mentre a Didonna riesce il gioco da tre che vale il sorpasso: 22-19. Alla prima sirena il risultato è di 28-24.

Ripartenza tutt’altro che facile per la Clean Up (0-6, 28-30) a cui rimediano in serie Delmas, Chiriatti e Infante che traina con le sue giocate sotto canestro: 37-32. Ed è proprio in attacco che la squadra di casa trova la chiave per rimanere avanti (43-39). Ma nel finale di tempo Monteroni torna a farsi sotto: Fouce si mette in proprio e con 9 punti filati dei suoi 24 rimette la freccia. Al riposo è 46-48.

L’inizio di terzo quarto, stavolta, è scomodo per la squadra salentina (55-51 di Mezzina), che soffre Infante e le fiammate di Didonna. E con Sasso i molfettesi scappano via: +9, 63-54, il miglior parziale del match. Tocca a Ndiaye, Petrucci e Fouce il compito di suonare la carica per la rimonta ospite con un parziale di 3-8 (66-62) che riporta a galla i gialloblu. Il terzo quarto, con Delmas implacabile dalla lunetta (8/8) e non solo, si chiude in perfetta parità: 70-70.

Ma nell’ultima frazione, dopo un sostanziale equilibrio (76-74 di Infante), sale in cattedra Petrucci che si accende dalla distanza con due triple nel momento che conta di più, mentre i tentativi di Delmas e Infante muoiono sul ferro. Finisce 79-84 e alla Clean Up Molfetta resta l’amaro in bocca per il suo esordio in C interregionale.

Il post-gara. «Abbiamo disputato una partita gagliarda, con un ritmo alto e con grandi numeri nei possessi offensivi – ha detto Gesmundo negli spogliatoi -. Forse si poteva far meglio, soprattutto nei primi due tempi, dal punto di vista difensivo, però, i ragazzi ce l’hanno messa tutta. Ci è mancata quella precisione difensiva nei primi due quarti e in attacco nell’ultimo periodo, ma lì, complice le rotazioni ridotte – ha analizzato ancora il coach -, siamo stati poco precisi. Forse avremmo dovuto condividere un po’ di più la palla».

La sfida interna con Monteroni è stata quella del debutto per i vari Scarpone, Delmas, Suraci, Mezzina e i giovani. «Dobbiamo continuare a lavorare. Facciamo degli errori, per mancanza di condizione e di esperienza – ha detto Gesmundo -, ma siamo a buon punto. Abbiamo dato tutto: non sono contento, ma non sono nemmeno deluso», ha concluso. Sabato 12 ottobre, intanto, si va a Lecce, palla a due alle ore 18.00.

Clean Up Molfetta: Scarpone 8, Costa n.e., Delmas 20, Chiriatti 4, Sasso 5, Didonna 13, Patimo n.e., Suraci, Mongelli 2, Infante 19, Sciangalepore n.e., Mezzina 8. Allenatore: Gesmundo.

Nuova Pallacanestro Monteroni: Ndiaye 12, Petrucci 20, Digiacomo, Durini 3, Fouce Romani 24, Ravelli 8, Bjelic 8, Sava n.e., Manca n.e., Arnaldo n.e., Marchello n.e., Galic 9. Allenatore: Battistini.

Arbitri: Serra (Brindisi) e Carella (Brindisi).

Parziali: 28-24; 46-48; 70-70; 79-84.

