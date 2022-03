Basket: Brindisi domenica in campo senza Chappel, che non torna dall’America

Jeremy Chappel non sarà in campo domenica 6 marzo contro la Leonessa Brescia. Dopo la sospensione del campionato per gli impegni della Nazionale, il giocatore è rimasto in America dove era volato per rivedere i familiari. La conferma arriva dalla società del presidente Nando Marino che in serata ha diffuso la seguente nota ufficiale: «Si informa che l’atleta Jeremy Chappell ha comunicato alla società la necessità di prorogare di qualche giorno la sua permanenza negli Stati Uniti d’America a causa di esigenze familiari».