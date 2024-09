Basket B2/M, Virtus Molfetta: Ratko Dabovic nello staff tecnico

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta continua a rafforzare il suo staff tecnico in vista della prossima stagione. Proprio nel pieno della preparazione atletica, la società ha annunciato l’arrivo di Ratko Dabović, che affiancherà coach Enrico Fabbri nel ruolo di assistente allenatore, insieme a Ilario Azzollini.

Nato nel 1999, di nazionalità montenegrina, Dabović vanta un’importante esperienza internazionale, specialmente nel lavoro con giovani atleti. Un profilo perfettamente in linea con le esigenze della Virtus, che quest’anno può contare su un roster composto da molte promesse del basket.

Tra le esperienze più significative di Dabović, spicca quella presso la Next Step Rapallo Academy di Genova, dove ha lavorato per due anni contribuendo in modo significativo ai successi della squadra. Durante questo periodo, ha affinato le sue competenze tecniche e relazionali, sviluppando una visione del gioco arricchita da influenze culturali diverse.

La dirigenza della Virtus si è detta estremamente soddisfatta per l’acquisizione di questa nuova figura nello staff tecnico, lo si evince dalle parole di Damiano Mezzina, club manager: “La sua energia e dedizione nel far crescere i giovani atleti saranno un’aggiunta importante per il nostro progetto. Siamo certi che il suo contributo sarà fondamentale per lo sviluppo dei nostri giocatori e della squadra. Siamo felici di accoglierlo e di iniziare a lavorare insieme”.

