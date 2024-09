Basket B2/M, tre gare in cinque giorni per i Lions Bisceglie

Una nuova intensa settimana di lavoro ha avuto inizio lunedì per i Lions Bisceglie. Il gruppo nerazzurro è tornato ad allenarsi lunedì mattina sul parquet del PalaDisfida di Barletta e replicherà anche nella mattinata di martedì, mentre nel pomeriggio è previsto un lavoro in sala pesi negli spazidi Elite Club a Bisceglie. Il fitto calendario di impegni prevede, per Juani Rodriguez e compagni, ben tre partite nel giro di cinque giorni.

Mercoledì 11, in mattinata, la squadra viaggerà alla volta di Sant’Antimo dove alle 17:30 è fissata la palla a due della gara che assegnerà la Skills4U Cup. Un test particolarmente probante per i ragazzi di coach Fabio Saputo, opposti ad una compagine di categoria superiore, oltre che un’opportunità per rinsaldare i rapporti già molto stretti fra le due società, unite da un accordo di collaborazione tecnico-sportiva.

Ritmi sempre più serrati per mettere alla prova la tenuta fisica dei nerazzurri in vista di un torneo di B2 che si presenterà altrettanto denso di sfide ravvicinate. Sabato 14 e domenica 15 settembre, inoltre, i Lions parteciperanno al quadrangolare di Mola, incrociando l’Adria Bari in semifinale (ore 17:30) all’esito della quale torneranno comunque in campo il giorno seguente.

