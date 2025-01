Basket B2/M, Virtus Molfetta cinica e letale: battuto Termoli

La DAI Optical Virtus Basket Molfetta inaugura il 2025 al Pala Poli con una prestazione di grande concentrazione, superando l’Air Basket Termoli 83-73 in uno scontro diretto fondamentale per l’accesso ai Play-in Gold.

Partita intensa, equilibrio iniziale

Nel primo quarto, il match si apre con un sostanziale equilibrio. Sirakov e Balladino, quest’ultimo autore della prima tripla della serata, si mettono subito in evidenza, mentre il Termoli risponde colpo su colpo. L’azione di Gulley che firma il momentaneo 10-7 segna il primo allungo della Virtus. Nonostante il pareggio degli ospiti sul 12-12, Molfetta chiude avanti 21-17 grazie alla tripla di Gulley.

Il sorpasso del Termoli e la reazione Virtus

Il secondo quarto vede il Termoli aumentare l’intensità, arrivando a condurre per l’unica volta nella partita sul 26-28. La Virtus, però, non si scompone e reagisce con decisione: Balladino apre il fuoco con una tripla, seguito da Jankovic, Filtness e Sirakov, che permettono ai biancoazzurri di chiudere il primo tempo in vantaggio sul 46-28, segnando un parziale decisivo.

Terzo quarto: difesa e ritmo alto

Nel terzo quarto, il Termoli tenta di rientrare in partita, ma la difesa di Molfetta si dimostra solida. Balladino si conferma trascinatore con un’altra tripla che porta i padroni di casa a +16. Sirakov e Gulley chiudono il parziale sul 66-52, mantenendo le distanze.

Finale sotto controllo

Nell’ultimo quarto, la Virtus amministra il vantaggio con grande maturità. Gulley, Sirakov e Balladino continuano a punire gli avversari, mettendo in ghiaccio la vittoria. Gli ultimi punti arrivano dai liberi di Bertoni, che fissano il risultato sull’83-73.

Grazie a questa vittoria, la Virtus sale a quota 20 punti in classifica e si prepara con fiducia al derby contro Bisceglie della prossima domenica.

Virtus Molfetta: Gulley 23, Sirakov 19, Balladino 16, Filtness 10, Natalini 6, Jankovic 5, Bertoni 4, altri ne. All. Fabbri.

Air Basket Termoli: Tersillo 29, Nwokoye 17, Cherubini 12, altri ne. All. Marinelli.

Parziali:

1° quarto: 21-17

2° quarto: 46-28

3° quarto: 66-52

4° quarto: 83-73

