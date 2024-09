Basket B2/M, CJ Taranto conferma il giovane talento Montanaro

Il CJ Basket Taranto annunciare la conferma di Francesco Montanaro per la prossima stagione. Il giovane talento tarantino, classe 2006, farà parte del roster guidato da coach Orlando nel campionato di Serie B Interregionale maschile 2024/25. Questa conferma rappresenta il frutto del lavoro della Virtus Taranto gruppo Support_o, società satellite del club rossoblù, che si conferma un partner prezioso per la crescita dei giovani giocatori.

Francesco Montanaro, conosciuto da tutti come Ciccio, ha fatto il suo ingresso nel CJ Basket Taranto un anno fa in punta di piedi. Inizialmente aggregato al gruppo, è poi riuscito a conquistare un posto in prima squadra nel campionato di Serie B Nazionale. Con impegno e prestazioni ha visto crescere il suo minutaggio e la sua esperienza in campo. Memorabile il primo canestro da senior segnato lo scorso novembre sul parquet di Jesi, al quale ne sono seguiti molti altri.

La conferma di Montanaro è una testimonianza ulteriore del lavoro meticoloso svolto dalla Virtus Taranto gruppo Support_o. Anche per questa stagione, la sinergia tra la Virtus e il CJ Basket Taranto continuerà, consolidando una collaborazione che nel tempo ha portato a risultati significativi.

Montanaro ha raccontato l’emozione del suo percorso: “L’anno scorso ho ricevuto la proposta dal direttore sportivo Massari di essere aggregato tra i 12 della prima squadra. Verso metà anno ho avuto l’onore di giocare minuti importanti tra i ‘grandi’, un’esperienza di cui sono estremamente soddisfatto e grato alla Virtus, al CJ e a coach Cottignoli per la fiducia”.

Sul primo canestro da senior a Jesi, Montanaro non ha dubbi: “È stata un’emozione indimenticabile che porterò con me per tutta la vita”.

Ora si apre una nuova pagina per Montanaro, confermato in prima squadra, circondato da amici e compagni di squadra esperti. “Voglio ringraziare la Virtus Taranto, la mia società d’origine, e il CJ per la fiducia riposta in me riconfermandomi. Sono sicuro che sarà un’ottima stagione, stiamo lavorando intensamente con uno staff tecnico di alto livello e un gruppo di giocatori esperti. Gli allenamenti sono quotidiani e ognuno di noi sta dando il massimo per sé stesso e per la squadra”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author