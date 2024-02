Basket B/M, Lions Bisceglie: arriva Rubinetti, parte Maralossou

Due modifiche alla composizione dell’organico dei Lions Bisceglie. Il team nerazzurro guidato da coach Agostino Origlio potrà contare sulle prestazioni di Stefano Rubinetti, mentre Constantin Maralossou ha risolto consensualmente il legame in essere con il club.

Stefano Rubinetti, nato a Roma nel 1998, è una guardia di 190 cm per 86 kg. Compiuta la trafila del vivaio nelle fila dell’Eurobasket Roma, con cui ha giocato quattro finali nazionali giovanili, l’esterno ha vestito la canotta dell’Hsc Roma, in B, con il tecnico Stefano Bizzozi, passando anche per un’esperienza alla Petriana Roma in C Gold e debuttando in A2 nella Virtus Roma.

Viterbo in C Gold (14.5 punti di media) e Cassino in B le sue successive tappe del percorso, proseguito nuovamente nel capoluogo viterbese con medie realizzative eccellenti (14.3) mentre nella scorsa stagione Rubinetti ha sfoderato prestazioni di grande spessore con Angri, in C Gold, risultando il top scorer della seconda fase e dei playoff vinti dalla compagine campana e chiudendo l’annata a 17.7 punti di media.

Qualità indiscusse che gli sono valse la chiamata del Bologna Basket di B Interregionale, categoria in cui ha espresso il suo potenziale alla media di 15.3 punti per gara in un girone molto competitivo. Rubinetti è un giocatore dal buonissimo bagaglio di vissuto cestistico alle spalle e in grado di inserirsi in un sistema collaudato con l’obiettivo di aggiungere pericolosità ed efficienza alle performance della squadra sui due lati del campo.

Il suo inserimento nei ranghi del team consentirà di ampliare il ventaglio delle soluzioni tattiche in vista della fase conclusiva di questa stagione di Serie B Nazionale Old Wild West.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author