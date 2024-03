Basket B/M, CJ Taranto: un’altra prova d’orgoglio

Un’altra grande partita, un’altra grande prova di orgoglio e non solo. Il CJ Basket Taranto esce a testa alta anche dal PalaDolmen nonostante la sconfitta per 86-72 nel derby contro i Lions Bisceglie nella ventottesima giornata, undicesima di ritorno del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24 girone B.

La squadra di coach Cottignoli, come se non bastassero le difficoltà di organico, ha dovuto fare i conti in settimana con il virus della gastroenterite che aveva già colpito Chiapparini prima di Ravenna e che ha debilitato un po’ tutto il roster.

Nonostante questo i rossoblu hanno gettato nuovamente il cuore oltre l’ostacolo riuscendo a fare partita pari con Bisceglie al completo e assetato di punti salvezza. Lo dimostra il 42-42 con cui si è andati all’intervallo, solo nel secondo tempo, alla distanza, la maggior freschezza dei Lions ha fatto la differenza. Encomiabili i 5 del quintetto CJ con Reggiani top scorer a quota 22 punti, Ragagnin 20, Chiapparini 16, Ambrosin 8 e Kovachev a referto con 5 punti e 15 rimbalzi.

Buono come sempre l’apporto dei giovani Virtus con tanti minuti per Gigante e Montanaro e un altro scampolo di partita nel finale per Orfino, Pichierri e Minelli. Per Bisceglie doppia cifra per Rodriguez, Cepic, Chiti e l’ultimo arrivato Rubinetti.

LIONS BISCEGLIE – CJ BASKET TARANTO 86-72

Parziali: 23-19, 19-23, 25-11, 19-19

Lions Bisceglie: Juan Rodriguez suppi 19 (3/3, 4/8), Janko Cepic 17 (6/9, 1/2), Raphael Chiti 14 (4/6, 2/4), Stefano Rubinetti 11 (1/1, 3/5), Roberto Chessari 9 (2/6, 1/2), Edoardo Fontana 8 (1/2, 2/4), Marcelo Dip 4 (2/4, 0/0), Milos Divac 4 (2/4, 0/0), Soma Abati toure 0 (0/1, 0/1), Simone Turin 0 (0/3, 0/0), Alessandro Lanotte 0 (0/1, 0/0). All. Origlio.

CJ Basket Taranto: Francesco Reggiani 22 (4/11, 4/8), Giovanni Ragagnin 20 (7/14, 2/4), Matteo Chiapparini 16 (4/9, 2/5), Matteo Ambrosin 8 (4/7, 0/4), Martin Kovachev 5 (1/5, 0/1), Eugenio Gigante 1 (0/0, 0/0), Francesco Montanaro 0 (0/0, 0/0), Stefano Pichierri 0 (0/0, 0/0), Matteo Minelli 0 (0/0, 0/0), Jesus Orfino de luca 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Conte 0 (0/0, 0/0). All, Cottignoli.

Arbitri: Francesco Cattani di Città Ducale (Rieti) ed Emanuela Tommasi di Veroli (Frosinone). STAT LB: Tiri liberi: 5 / 8 – Rimbalzi: 39 5 + 34 (Raphael Chiti 9) – Assist: 23 (Raphael Chiti, Edoardo Fontana 5). STAT TA – Tiri liberi: 8 / 12 – Rimbalzi: 29 2 + 27 (Martin Kovachev 15) – Assist: 15 (Giovanni Ragagnin, Matteo Chiapparini 4)

