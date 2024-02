Basket B/M, CJ Taranto: sfogo Conversano ‘Taranto non ci merita’

“Taranto non merita il basket, non il nostro basket targato CJ”. Inizia così lo sfogo di Roberto Conversano. vicepresidente del CJ Basket Taranto. “Mi riferisco alla classe imprenditoriale in special modo – puntualizza e prosegue nell’intervista a Radio Cittadella, il massimo dirigente della squadra tarantina che non sta attraversando un momento facile –: gli imprenditori non sono attenti alle sorti dello sport del territorio, e mi permetto dire anche i cittadini che disertano stadi e palazzetti”.

”Per come sta andando il Taranto nel calcio lo stadio Iacovone dovrebbe essere sempre pieno, invece noto che ci sono molte più persone dietro a una tastiera che sugli spalti. Se ci diamo una mossa tutti la città può emergere nel calcio, nel basket, nel volley e negli altri sport. Non vedo attenzione nemmeno da parte delle tv locali, tanto per fare un altro esempio, si parla solo di calcio”, aggiunge Conversano.

”Devo ringraziare l’amministrazione comunale per questa ultima decisione di stanziare un plafond da 300mila euro circa per la promozione e l’incentivazione della pratica sportiva, obiettivo che il CJ Taranto si propone da sempre anche attraverso i tanti incontri nella scuole che anche in questi giorni la nostra dirigente Ylenia Gallo con alcuni giocatori, in collaborazione con la Virtus Taranto, sta portando avanti da inizio stagione. Sono tanti piccoli segnali ma in generale molto molto poco”, continua il vicepresidente del CJ Taranto.

Ospite della trasmissione Onda Rossoblu, il vicepresidente Conversano ha fatto anche una fotografia amara del momento della società non escludendo decisioni dolorose in futuro: “Stiamo facendo tante riflessioni, dal punto di vista tecnico è stata una stagione che si è messa male fin dall’inizio: tanti infortuni, tante partite perse per uno o due punti all’ultimo canestro, ma do atto alla squadra che sta lottando sempre, anche con le rotazioni ridotte all’osso, anche a Roseto abbiamo perso a testa alta, tutti stanno sudando la canotta, e gli avversari anche se vogliono batterci”.

”Dal punto di vista economico stiamo cercando tante soluzioni, siamo partiti con l’handicap, appena avuta la bella notizia del ripescaggio, di un paio di grossi sponsor che sono venuti meno, la suddivisione della federazione di dividere i gironi tra est e ovest non ci ha facilitato con trasferte lunghissime e molto costose. Non escludiamo nulla, nemmeno l’andare via da Taranto se le cose non dovessero cambiare, chissà qualcuno poi potrebbe rimpiangerci un giorno…”.

Intanto il CJ Basket Taranto a inizio settimana ha salutato e ringraziato il giocatore Elhadji Thioune che è passato nel roster della Liofilchem Roseto; la società è al lavoro per trovare nelle prossime ore un nuovo pivot da inserire nella squadra di coach Cottignoli.

Ed è lo stesso Roberto Conversano a ricordare la raccolta fondi a favore del CJ Basket Taranto, ringraziando coloro che si sono già adoperati con piccole e grandi offerte, che ricordiamo sono fiscalmente detraibili. Ecco come fare:

𝐈𝐁𝐀𝐍 – 𝐈𝐓𝟑𝟒𝐏𝟎𝟖𝟖𝟏𝟕𝟏𝟓𝟖𝟎𝟎𝟎𝟎𝟒𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟓𝟕𝟔𝟑

𝐂𝐚𝐮𝐬𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐚 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐧𝐞𝐥 𝐛𝐨𝐧𝐢𝐟𝐢𝐜𝐨:

𝐄𝐑𝐎𝐆𝐀𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐋𝐈𝐁𝐄𝐑𝐀𝐋𝐄 𝐀 𝐅𝐀𝐕𝐎𝐑𝐄 𝐃𝐈 𝐂𝐉 𝐁𝐀𝐒𝐊𝐄𝐓 𝐓𝐀𝐑𝐀𝐍𝐓𝐎 𝐒𝐒𝐃 𝐀𝐑𝐋. 𝐍. 𝐈𝐒𝐂𝐑𝐈𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐑𝐀𝐒𝐃 [𝟑𝟎𝟐𝟏]

