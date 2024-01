Basket B/M, CJ Taranto: risoluzione con Valentini e Fresno

Il CJ Basket Taranto comunica l’avvenuta rescissione del contratto con Luca Valentini e con Lucas Fresno: entrambi non fanno più parte del roster della prima squadra per la stagione 2023/24. Attraverso una nota, la società rossoblu ha ringraziato il playmaker e la guardia argentina, sottolineando che in queste ore sta visionando alcuni giocatori in prova da inserire nel roster a disposizione di coach Mario Cottignoli.

