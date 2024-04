Basket B/M: CJ Taranto piega Padova e ritrova la vittoria

Una vittoria voluta, sognata, agognata ma soprattutto meritata. Per la partita in sé, per la stagione, per i sacrifici, di tutti, dalla società allo staff tecnico fino alla squadra. Encomiabile con la Virtus Padova, nel successo per 91-77 che mancava in casa CJ Basket Taranto da prima di Natale, da prima della crisi che ha costretto a depauperare il roster a disposizione di coach Cottignoli.

Per una sera il popolo rossoblu esulta insieme al pubblico del PalaMazzola che ha trascinato e si è fatto trascinare dalle triple di Reggiani (33 punti), dalle giocate di capitan Conte (20 sfiorando la tripla doppia con 11 rimbalzi e 8 assist), i canestri di Chiapparini (17), i tiri da ogni posizione e in ogni condizione di Ambrosin (17) e i rimbalzi di Kovachev. In una sola parola eroici!

Taranto parte male malissimo. Nonostante il primo caldo tarantino, le mani dei rossoblu sono ghiacciate, arrivano palle perse e tiri sbagliati in 4’. Padova ne approfitta e va 7-0 con Scanzi, Checchinato e Ferrari costringendo coach Cottignoli a chiamare un time out per riordinare le idee offensive dei suoi.

Alla ripresa Molinaro schiaccia il 9-0 che ha l’effetto di una sveglia per Taranto. Ci pensa Ambrosin a segnare il primo “gol” per i rossoblu concedendo il bis poco dopo sempre su assist di capitan Conte che poi si mette in proprio per un CJ che finalmente appare sbloccato.

Non si blocca però la produzione offensiva di Padova che con la tripla di Antelli resta davanti anzi doppia Taranto con Molinaro, 8-16. Ci vuole allora tutto il cuore di Conte che va in penetrazione in fotocopia per ben due volte e limita i danni per il 13-22 in favore degli ospiti alla prima sirena.

Conte è onfire anche a inizio secondo quarto ma lo è anche Padova dalla distanza, Osellieri va di tripla per il +12 massimo vantaggio della Virtus. Serve una scossa, la dà ancora Ambrosin, poi Chiapparini da tre accende il Palamazzola. Ferrari tiene ancora in doppia cifra il vantaggio dei patavini, ma Taranto aumenta finalmente l’intensità difensiva, capitan Conte prende un paio di sfondamenti, dall’altra parte si accende anche Reggiani. Poi tutto il CJ sale in cattedra: va a segno Kovachev (30-35), tripla di Ambrosin per il -2 e ancora Reggiani che prende fallo, fa 2/2 dalla lunetta per il pari a 35 e nell’azione successiva sublima il suo finale di quarto con la tripla del sorpasso 38-35 con cui Taranto va al riposo meritatamente avanti.

Conte e Reggiani ripartono da dove avevano finito prima dell’intervallo: canestro del capitano, tripla del numero 25, Taranto vola a +11. Padova resta in scia con due triple di fila di Antelli e Cagliani ma Reggiani sempre da tre riscrive il +10. Poi nel finale di quarto la Virtus ha una fiammata, Bianconi segna, subisce il fallo e chiude il gioco da 2+1, Cagliani va di tripla per il 57-55 che annulla o quasi il vantaggio rossoblu che trovano un canestro finale di Reggiani e chiudono avanti il terzo quarto 60-56.

L’ultimo quarto non è per cuori deboli. Padova inizia con la mano calda, triple di Bianconi e Cecchinato trovando il pari a 62. Taranto nonostante la fatica senza cambi o quasi per il quintetto non si demoralizza anzi trova nuova linfa dalla classica tripla ignorante di Ambrosin, Reggiani fa pure +6. Ora è la Virtus che non demorde, torna sotto con Antelli.

Poi è sfida al tiro dalla distanza tra Reggiani e Antelli, è invece un’altra tripla di Amborsin a firmare il nuovo +6 del CJ. Manca poco, un paio di minuti, sembra fatta ed invece no. Taranto è destinata a soffrire. Coach Nicolao chiama timeout da cui Padova ne esce rigenerata trovando il pari con due triple fulminee di Osellieri e Scanzi per il 75-75. Taranto ha l’ultima palla per la vittoria, Conte prova la zingarata in penetrazione sottomano ma non trova la retina. Sarà overtime.

Che inizia nel segno di Chiapparini. Due movimenti ghepardeschi, in arresto-tiro. Taranto va a +4. Bianconi dimezza ma capitan Conte riscrive il +4. L’azione decisiva la compie Kovachev stoppando Scanzi, ancora Chiapparini se ne va, segna, subisce il fallo e mette il libero supplementare. Il che significa: Taranto a +7 con meno di 2’ da giocare. Padova non può far altro che forzare da tre ma il ferro del PalaMazzola è amico del CJ, sputa tutto e prima Conte e poi un Chiapparini monumentale, con 9 punti nel solo supplementare, chiudono i conti.

Nel PalaMazzola festante c’è anche spazio per i giovani Virtus Taranto: Montanaro (per lui un assist in partita), Gigante, Pichierri e Minelli. È festa piena, è festa rossoblu, è festa CJ Taranto.

CJ BASKET TARANTO – VIRTUS PADOVA 91-77 d1ts

Parziali: 13-22, 25-13, 22-21, 15-19, 16-2

CJ Basket Taranto: Francesco Reggiani 33 (6/9, 5/15), Gianmarco Conte 20 (8/13, 0/1), Matteo Chiapparini 17 (4/7, 2/7), Matteo Ambrosin 17 (4/9, 3/4), Martin Kovachev 4 (1/1, 0/1), Francesco Montanaro 0 (0/1, 0/0), Eugenio Gigante 0 (0/0, 0/0), Giovanni Ragagnin 0 (0/0, 0/0), Stefano Pichierri 0 (0/0, 0/0), Matteo Minelli 0 (0/0, 0/0). All. Cottignoli.

STAT TA – Tiri liberi: 15 / 20 – Rimbalzi: 42 7 + 35 (Francesco Reggiani, Gianmarco Conte 11) – Assist: 20 (Gianmarco Conte 8).

Pallacanestro Virtus Padova: Michele Antelli 12 (3/6, 2/8), Corrado Bianconi 12 (4/8, 1/2), Andrea Scanzi 11 (1/5, 3/8), Giacomo Cecchinato 11 (4/9, 1/12), Federico Osellieri 11 (2/4, 2/4), Lorenzo Molinaro 8 (4/6, 0/2), Michele Ferrari 6 (3/6, 0/1), Matteo Cagliani 6 (0/0, 2/3), Federico Schiavon 0 (0/1, 0/0), Francesco Padovani 0 (0/0, 0/0). All. Nicolao.

STAT VP – Tiri liberi: 2 / 5 – Rimbalzi: 39 14 + 25 (Lorenzo Molinaro 13) – Assist: 18 (Michele Antelli 8).

Arbitri: Mammoli Andrea di Perugia e Antimiani Simone di Montegranaro (FM). Spettatori: 400 circa.

