Basket B/M, CJ Taranto ospita Chieti per chiudere in bellezza

The last dance. Ultima gara della stagione per il CJ Basket Taranto. Si chiude domenica al PalaMazzola contro il Basket Chieti la regular season del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24, girone B. Palla a due alle ore 18.

Per il CJ Taranto sarà l’ultimo impegno di una stagione dura sotto tutti i punti di vista. Per i rossoblu si chiude il nono anno di franchigia in serie B, il primo nel campionato con la nuova denominazione “nazionale”. La società, con tutto lo staff tecnico e il gruppo squadra con grandi sacrifici hanno fatto di tutto per onorare al meglio un gravoso impegno per portare in alto ancora una volta il nome di Taranto nel panorama nazionale della pallacanestro come succede oramai da oltre un decennio a questa parte.

E Taranto vuole chiudere in bellezza o almeno ci proverà al netto delle rotazioni corte a disposizione di coach Cottignoli. Conte e compagni in questo ultimo mese, così come nel resto della stagione non hanno smesso di gettare il cuore oltre l’ostacolo, ritrovando e riassaporando il sapore della vittoria due settimana con il successo su Padova che ha premiato tutti i sacrifici di questi mesi del 2024.

Anche nell’ultima trasferta della stagione, a Mestre, il CJ ha tenuto in bilico il risultato fino alle soglie dell’ultimo quarto. Per questo tutto l’ambiente, la famiglia del CJ Basket chiedono un ultimo sforzo ai tifosi per riempire il PalaMazzola e dare il giusto tributo a giocatori, ma anche tecnici e dirigenti.

Di fronte Taranto si troverà il Basket Chieti che ha raggiunto la salvezza e che giocherà al PalaMazzola libero da pressioni di classifica: “Sono contento della salvezza ottenuta perché è stata una stagione molto travagliata sotto tutti i punti di vista, quindi sono orgoglioso di questo risultato ha detto coach Aniello sul sito ufficiale del team abruzzese – A Taranto cercheremo di fare del nostro meglio con i giocatori che avremo a disposizione e ci godremo quest’ultima domenica di gare con il gruppo”.

Sempre aperta senza limiti numerici la prevendita dei biglietti per assistere al match grazie alla partnership con Liveticket sul cui portale è possibile acquistare i tagliandi online: basta andare sul sito www.liveticket.it per la precisione al link dedicato della pagina dei rossoblu: cliccare sull’evento di sabato quindi completare i vari campi e, una volta acquistato il biglietto, scegliere il modo in cui scaricare il tagliando, via email oppure tramite QR code. Costo del biglietto 9.90 euro compreso dei costi di prevendita; ridotti 5.50 per donne e under 25.

Domenica, invece, giorno della partita, i tagliandi saranno messi in vendita a ridosso del match a partire dalle 17 circa presso il botteghino del PalaMazzola (9 euro il biglietto intero, 5 il ridotto: donne e under 25), ingresso unico da via Venezia. Gli under 14 non pagano se accompagnati da un adulto pagante (rapporto 1:1).

Arbitreranno i signori De Rico Mattia di Venezia e Corrias Chiara di Cordovado (PN). Diretta LnpPass, servizio in abbonamento, con la telecronaca di Luigi de Luca.

5X1000 AL CJ BASKET TARANTO – Intanto il CJ Basket Taranto ricorda che rientra tra le società sportive a cui può essere destinato l’addizionale IRPEF, comunemente conosciuto come “5 per mille”. Per sostenerci in questo splendido viaggio che dura da 50 anni basta firmare, sulla dichiarazione dei redditi (CUD, 730, Modello Unico), nello spazio dedicato alla scelta del 5 per mille, sul primo riquadro (sostegno onlus, ass. promozione sociale, ass. riconosciute D.Lgs. 460/97, e ASSOCIAZIONI SPORTIVE), completando nella riga sottostante con il numero del codice fiscale dell SSDrl CJ Basket Taranto: 80017930738.

Vi ricordiamo inoltre che il CJ Basket Taranto ha messo a disposizione, di chiunque volesse contribuire, il seguente IBAN creato ad hoc per questa iniziativa: IT34P0881715800004000005763presso la Banca BCC di San Marzano di San Giuseppe a Taranto. Il contributo, fiscalmente detraibile, va inquadrato come erogazione liberale a favore di società sportiva dilettantistica da effettuarsi tramite versamento bancario o postale nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del d.lgs. n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). Riepilogando:

IBAN – IT34P0881715800004000005763

Causale da indicare nel bonifico: EROGAZIONE LIBERALE A FAVORE DI CJ

BASKET TARANTO SSD ARL. N. ISCRIZIONE RASD [3021]

La società sin d’ora ringrazia tutti coloro che parteciperanno a questa “sottoscrizione popolare”.

