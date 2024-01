Basket B/M, CJ Taranto ko anche nello scontro diretto con Ozzano

Il CJ Basket Taranto esce sconfitto dallo scontro diretto salvezza contro la Logimatic Group Ozzano. Al Pala Arti Grafiche Reggiani i rossoblu vanno ko 73-61 restando da soli all’ultimo posto in classifica al termine dell’anticipo della diciottesima giornata che ha aperto il girone di ritorno del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24 girone B.

Taranto, che ha riabbracciato Casanova ma non capitan Conte, ha pagato a caro prezzo la falsa partenza dei primi due quarti in cui ha accumulato anche 25 punti di svantaggio. Poi nel 3° quarto sotto la spinta di Fresno, Ragagnin e Thioune (questi ultimi gli unici a finire in doppia cifra per i rossoblu) il CJ è rientrato in partita presentandosi alle soglie dell’ultimo quarto sotto di “soli” 13 punti.

Ma sul più bello del tentativo di remuntada Taranto ha pagato lo sforzo mentre Ozzano si è rimessa in carreggiata spegnendo ogni velleità di rientro del CJ Basket. Magra consolazione è il passivo, con il -12 Taranto resta davanti nella differenza canestri negli scontri diretti (+16 all’andata al PalaMazzola) che potrebbe venire utile in caso di arrivo a pari punti con gli emiliani.

Coach Cottignoli parte con il quintetto Reggiani, Valentini, Ambrosin, Fresno e Thioune. Coach Conti (padre di Alberto ex CJ nella stagione 2021/22 e presente sugli spalti del palazzetto di Ozzano) privo di Cortese e Mancini, risponde con Abega, Bastone, Bechi, Filippini e Ky-Lee.

L’inizio è un po’ lo specchio della partita che sarà o che non sarà per Taranto. La tripla di Ambrosin resta isolata di fronte ai 9 punti iniziali di Ozzano di cui 7 portano la firma di Abega. Coach Cottignoli prova a cambiare qualcosa e rigetta nella mischia dopo tre mesi Rafa Casanova al rientro dopo il lungo infortunio.

Intanto Reggiani prova a suonare la sveglia ma Martini realizza il +8 mentre un’altra serie di punti in fila, ancora 7 stavolta di Balducci mettono quasi ko tecnico il CJ sotto 22-8. Solo nel finale di quarto risollevato da Valentini e Reggiani per il 23-12 alla sirena.

La musica non cambia nel secondo quarto nonostante l’avvio incoraggiante di Taranto a segno ancora con Valentini e Ragagnin per il -8. Abega si riaccende e riporta il vantaggio di Ozzano in doppia cifra, la sua tripla chiude l’ennesimo parziale a favore degli emiliani che vanno 35-18

La schiacciata di Kovachev prova a scuotere i rossoblu ma viene rispedita immediatamente al mittente dalla schiacciata di Bastone che segue la tripla di Balducci per la Logimatic che scollina il ventello, 42-22 con Taranto che abbozza una reazione ancora nel finale con Ragagnin e Kovachev ma non evita il pesante passivo 46-27 all’intervallo.

Al rientro in campo la tripla di Filippini apre un altro break di 6-0 che vale il nuovo massimo vantaggio per Ozzano, +25. Con la partita oramai compromessa la schiacciata di Thioune sembra quasi risvegliare Taranto. Arriva il canestro di Fresno e la tripla di Ambrosin per un controbreak di 0-7.

Fresno e Thioune ci prendono gusto: altra tripla rossoblu con l’argentino, altra schiacciata per il pivot senegalese per il -16. Sempre loro protagonisti di altri due canestro per Taranto che a fine terzo quarto riapre la partita riducendo a -13 il gap, 57-44.

L’inerzia del CJ si perde a inizio ultimo quarto. Ozzano rialza il livello dell’attenzione, Taranto paga lo sforzo del terzo quarto per rientrare. Il risultato è il break di 6-0 firmato da Bechi, Balducci e Filippini che ricaccia i rossoblu a -19 spegnendo in buona parte ogni proposito di rimonta.

La tripla di Reggiani è tardiva peraltro “annullata” da quella di Piazza. Ben più pesante è quella di Ambrosin per il -13 in un match che si gioca oramai solamente in ottica doppio confronto. Bechi per un attimo fa ancora +16 dalla lunetta, “pareggiando” l’80-64 di Taranto all’andata. Ma almeno nel finale il CJ ne ha di più, Thioune schiaccia il suo 15° punto, Ragagnin va in doppia cifra per il -12 che è magra consolazione. Domenica prossima, finalmente, dopo un mese, si torna al PalaMazzola contro la Virtus Imola.

LOGIMATIC GROUP OZZANO – CJ BASKET TARANTO 73-61

Parziali: 23-12, 23-15, 11-17, 16-17

Logimatic Group Ozzano: Lionel Abega 18 (2/8, 2/4), Carlo Balducci 12 (3/5, 2/6), Nicola Bastone 10 (2/11, 1/2), Costantino Bechi 10 (4/4, 0/2), Giacomo Filippini 9 (3/6, 1/3), Keller cedric Ly-lee 5 (2/3, 0/2), Alessandro Piazza 5 (0/0, 1/5), Giulio Martini 4 (2/3, 0/0), Joel Myers 0 (0/0, 0/0), Giulio Zambianchi 0 (0/0, 0/0). All. Conti.

CJ Basket Taranto: Elhadji Thioune 15 (5/10, 0/0), Giovanni Ragagnin 11 (5/8, 0/6), Matteo Ambrosin 9 (0/1, 3/6), Francesco Reggiani 8 (1/5, 1/9), Luca Valentini 7 (2/4, 0/2), Lucas Fresno 7 (2/8, 1/4), Martin Kovachev 4 (2/2, 0/1), Rafael Casanova 0 (0/3, 0/2), Francesco Montanaro 0 (0/0, 0/0), Eugenio Gigante 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Conte 0 (0/0, 0/0). All. Cottignoli.

Arbitri: Barbieri Mauro Davide di Roma e Lilli Matteo di Ladispoli (RM). STAT LGO – Tiri liberi: 16 / 26 – Rimbalzi: 39 7 + 32 (Alessandro Piazza 10) – Assist: 16 (Carlo Balducci, Alessandro Piazza 4). STAT TA – Tiri liberi: 12 / 19 – Rimbalzi: 40 12 + 28 (Elhadji Thioune 20) – Assist: 12 (Giovanni Ragagnin, Luca Valentini 4)

SERIE B OLD WILD WEST NAZIONALE GIRONE B 2023/24 – 18a giornata

13/01/2024 20:30 Gemini Mestre-Blacks Faenza 77-65

13/01/2024 20:30 Logimatic Group Ozzano-CJ Basket Taranto 73-61

14/01/2024 18:00 LUX Chieti-Civitus Allianz Vicenza

14/01/2024 18:00 Liofilchem Roseto-General Contractor Jesi

14/01/2024 18:00 Pallacanestro Virtus Padova-Rucker San Vendemiano

14/01/2024 18:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Lions Bisceglie

14/01/2024 18:00 Virtus Imola-Allianz Pazienza San Severo

14/01/2024 18:00 OraSì Ravenna-LuxArm Lumezzane

14/01/2024 18:00 Ristopro Fabriano-Andrea Costa Imola

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Classifica

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 28 14-3

Liofilchem Roseto 26 13-4

Rucker San Vendemiano 26 13-4

Allianz Pazienza San Severo 24 12-5

LUX Chieti* 21 11-6

General Contractor Jesi 20 10-7

Andrea Costa Imola 18 9-8

Blacks Faenza 18 9-9

OraSì Ravenna 18 9-8

Gemini Mestre 18 9-9

Ristopro Fabriano 16 8-9

Virtus Imola 14 7-10

LuxArm Lumezzane 14 7-10

Lions Bisceglie 10 5-12

Civitus Allianz Vicenza 10 5-12

Pallacanestro Virtus Padova 10 5-12

Logimatic Group Ozzano 10 5-13

CJ Basket Taranto 8 4-14

*LUX Chieti 1 punto di penalizzazione

Faenza, Mestre, Ozzano e Taranto una gara in più

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

