Basket B/M, CJ Taranto: Casanova convocato per sfida con Ozzano

Da Chieti in Emilia Romagna, destinazione Ozzano. Con un elemento in più al seguito, in lista, a referto. Il CJ Basket Taranto accoglie la buona notizia del rientro, abile e arruolabile, è proprio il caso di dire, di Rafal Casanova.

Lo spagnolo è partito con il resto della squadra per la seconda trasferta consecutiva che vedrà i rossoblu impegnati nello scontro diretto sul parquet della Logimatic Group Ozzano nella diciottesima giornata che apre il girone di ritorno del campionato diserie B Nazionale Old Wild West 2023/24 girone B. Si gioca in anticipo, palla a due sabato 13gennaio alle ore 20.30 con diretta su LnpPass.

Comincia con una buona notizia dunque il girone di ritorno e il week end del CJ Basket Taranto atteso da un match delicato contro una delle rivali per la salvezza. Casanova in settimana ha ricevuto tutti gli “ok” medici del caso, si è allenato con la squadra e sarà a disposizione di coach Cottignoli. A inizio novembre lo spagnolo era stato operato di apicectomia presso il Policlinico di Bari dal primario di chirurgia toracica, professoressa De Palma. In tutto questo periodo il giocatore è stato seguito dallo staff medico del CJ Basket Taranto, in particolare dal dottor Ciliberto, fino al suo completo recupero. Sicuramente è lui il primo rinforzo di questa stagione.

Taranto arriva alla partita di Ozzano con la voglia di invertire il trend negativo del girone d’andata che l’ha vista giocare partite sempre tiratissime finite spesso con ko amari negli ultimi possessi come successo proprio domenica scorsa a Chieti. Un’amarezza e una rabbia che il gruppo rossoblu vuole trasformare in energia positiva per il match in Emilia contro la squadra allenata da coach Conti, padre di Alberto ex bomber che ha giocato ed è stato valorizzato dalla canotta di Taranto nella stagione 2021/22.

Ozzano, sconfitto all’andata nel match d’esordio del campionato, condivide con il CJ l’ultimo posto in classifica con 8 punti. Sei ko consecutivi per i biancorossi, l’ultimodomenica proprio in Puglia in un altro scontro diretto, in casa dei Lions Bisceglie. Senza Cortese, miglior realizzatore, sono stati Bechi, Abega e Bastone a trascinare gli emiliani che hanno visto esordire il nuovo acquisto, il pivot Filippini.

Sarà lotta dura ma il CJ Taranto è pronto. Appuntamento dunque sabato 13 gennaio al Pala Arti Grafiche Reggiani (biglietto d’ingresso 10 euro). Arbitri dell’incontro Barbieri Mauro Davide di Roma e Lilli Matteo di Ladispoli (RM). Palla a due alle ore 20.30, diretta LnpPass, servizio in abbonamento. Chi volesse vedere la partita in tv può recarsi c/o il locale Meu Pai in via Massari 15 a Taranto.

SERIE B OLD WILD WEST NAZIONALE GIRONE B 2023/24 – 18^ giornata

13/01/2024 20:30 Gemini Mestre-Blacks Faenza

13/01/2024 20:30 Logimatic Group Ozzano-CJ Basket Taranto

14/01/2024 18:00 LUX Chieti-Civitus Allianz Vicenza

14/01/2024 18:00 Liofilchem Roseto-General Contractor Jesi

14/01/2024 18:00 Pallacanestro Virtus Padova-Rucker San Vendemiano

14/01/2024 18:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Lions Bisceglie

14/01/2024 18:00 Virtus Imola-Allianz Pazienza San Severo

14/01/2024 18:00 OraSì Ravenna-LuxArm Lumezzane

14/01/2024 18:00 Ristopro Fabriano-Andrea Costa Imola

Tutte le gare in diretta streaming per abbonati su LNP PASS

Classifica:

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 28 14-3

Liofilchem Roseto 26 13-4

Rucker San Vendemiano 26 13-4

Allianz Pazienza San Severo 24 12-5

LUX Chieti* 21 11-6

General Contractor Jesi 20 10-7

Andrea Costa Imola 18 9-8

Blacks Faenza 18 9-8

OraSì Ravenna 18 9-8

Gemini Mestre 16 8-9

Ristopro Fabriano 16 8-9

Virtus Imola 14 7-10

LuxArm Lumezzane 14 7-10

Lions Bisceglie 10 5-12

Civitus Allianz Vicenza 10 5-12

Pallacanestro Virtus Padova 10 5-12

CJ Basket Taranto 8 4-13

Logimatic Group Ozzano 8 4-13

*LUX Chieti 1 punto di penalizzazione

NOTA – Al fianco di ogni squadra indicati punti, vittorie e sconfitte

