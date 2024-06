Basket B/Int, Virtus Molfetta: è divorzio con coach Carolillo

Dopo due stagioni impreziosite da successi importanti (tra cui una promozione in Serie B Interregionale), in comune accordo tra le parti e come sempre in perfetta sintonia, le strade della Virtus Basket Molfetta e del coach Sergio Carolillo si separano. La società biancoazzurra comunica che, a partire dalla stagione 2024/2025, Carolillo non siederà sulla panchina della Virtus. Dopo la cavalcata vincente dello scorso anno, che ha riportato la società presieduta dal Presidente Bellifemine tra le migliori compagini del Sud Italia, alla guida del tecnico di Monopoli la Virtus ha concluso l’ultima regular season in testa alla classifica, mantenendo la prima posizione anche per quasi tutto il proseguo della seconda fase, qualificandosi ai quarti di finale dei playoff promozione sino ad arrivare a disputare le semifinali. La Virtus Basket Molfetta ringrazia Sergio Carolillo per l’ottimo lavoro svolto e gli augura un proseguo di carriera costellato di altri successi.

