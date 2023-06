Basket B/Int: Virtus Molfetta, confermato assistant coach Vittorio

Umiltà, competenza e grande capacità di stabilire un feeling con i componenti del roster. Sono queste, soltanto alcune, delle qualità indiscusse di uno dei protagonisti delle ultime stagioni della Virtus Basket Molfetta. Qualità che non potevano portare che alla sua riconferma. E infatti, coach Sergio Carolillo sarà affiancato anche per la stagione 2023/2024 da Guido Vittorio nel ruolo di assistant Coach.

Una coppia vincente che ha portato, durante la passata stagione, la società biancoazzurra a centrare gli obiettivi che si era preposta. Anche nella stagione sportiva 2023/2024 in serie B interregionale, Guido Vittorio continuerà a dare il suo valido contributo alla causa virtussina.

La voglia di rimettersi a lavoro è tanta, il che certifica l’ottimo ambiente che si respira in questi mesi in casa Virtus. «Sono contento di aver raggiunto l’accordo anche per la prossima stagione – ha affermato l’Assistant Coach biancoazzurro – Dopo la vittoria del campionato era giusto dare continuità a questi colori. Dopo 3 stagioni torno in serie B e non vedo l’ora di cominciare, ripartendo dall’entusiasmo della scorsa stagione con un palazzetto pieno e tante famiglie al seguito».

