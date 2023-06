Basket B2/M: Monopoli, arrivano gli argentini Corral, Merlo e Lang

Procede in modo spedito il lavoro della White Wise Basket Monopoli per allestire staff tecnico e roster in vista della prossima stagione. Dopo l’annuncio di coach Antonio Paternoster, un altro importante ritorno si registra nello staff a disposizione del tecnico potentino: si tratta di Gianluca Gallo, monopolitano classe 1995, che torna a lavorare nella sua città dopo alcune esperienze importanti da head coach. Conferma per il preparatore atletico Antonio Lacalandra.

Per quanto riguarda il roster in allestimento, rispetto alla scorsa stagione sono stati confermati Vanni Laquintana e Matteo Annese. Ufficiali tre nuovi acquisti di spessore, tutti argentini: il play Alvaro Merlo, il centro Diego Corral e l’ala piccola Francisco Fernandes Lang.

Alvaro Merlo, playmaker argentino di 1 metro e 82 centimetri di altezza, classe 1995, ha disputato l’ultimo campionato di Serie C Gold con la maglia del Basket Emilia-Romagna. Nativo di La Pampa (Argentina), il giocatore ha militato alla Virtus Lumezzane nel 2021-2021 chiudendo la C Gold lombarda a quasi 12 punti di media a partita con un season high di 26 punti. Nel 2021\2022, invece, ha militato nella C Gold campana con la Pallacanestro Trinità. In patria ha giocato con l’Estudiantes Concordia.

Dalla serie C silver argentina arriva Francisco Fernandes Lang, classe 2004, ala piccola protagonista di una strepitosa stagione con la maglia del Real Basket Agrigento, dove ha tenuto una media punti di oltre 26 punti a partita.

Sottocanestro, invece, coach Paternoster si avvarrà dall’esperienza e della fisicità di Diego Corral, centro di 2.05 classe 1986 che nell’ultima stagione ha militato nel CJ Basket Taranto, con una media di 15.6 punti a partita e quasi 9 rimbalzi. Corral è un elemento molto esperto: nel suo curriculum, infatti, le esperienze con la Pavimaro Molfetta, Anagni, Matera, Vicenza e Pavia, sempre da protagonista con una media di minuti giocati a partita che si attesta tra i 25 ed i 30.

Altri innesti sono in arrivo nei prossimi giorni: obiettivo è completare il roster tra la fine di giugno e l’inizio di luglio, così da poter programmare al meglio una stagione che si preannuncia difficile (per via di un campionato totalmente nuovo per tutti) ma allo stesso tempo intrigante e nel quale la compagine monopolitana intende recitare un ruolo di assoluta protagonista.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp