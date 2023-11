Basket B/F: Missione compiuta per Taranto, Trani ko al PalaMazzola

Un altro successo. Dal sapore ancora più gustoso, perché conquistato tra le mura amiche del PalaMazzola di Taranto, in una bella cornice di pubblico, nella serata di sabato: dopo la trasferta vittoriosa in terra campana, nella seconda giornata di campionato della B nazionale – girone A la Nuovi Orizzonti ha sconfitto anche la Juve Trani con il risultato di 53-43 (24-12, 39-21, 48-32).

La vittoria è stata costruita nella prima parte di gara quando le ioniche hanno messo il turbo e preso progressivamente il largo sulla formazione avversaria. Che non è riuscita a rimontare, nonostante una prova straordinaria offerta da Joana Macello – con 24 punti l’ala argentina è stata la top scorer della serata. Per la Dinamo la striscia positiva si allunga a quattro partite nella stagione 2023/2024.

Il match Nuovi Orizzonti – Juve Trani

Assente la sola Morena De Pace per una contusione rimediata all’alluce del piede destro in allenamento, a metà settimana, coach Orlando recupera Nataliya Smaliuk e manda in campo: Francesca Gismondi, Claudia Tagliamento, Yaroslava Ivaniuk, Mari Panteva e Alice Lucchesini. Quest’ultima firma una tripla in avvio di gara. Poi va a canestro Ivaniuk. Trani pareggia. Panteva fa due su due dalla lunetta. Ancora Ivaniuk e Tagliamento riportano avanti Taranto.

La partita sembra essere equilibrata, ma coach Totaro non si fida e chiama time out. Le padroni di casa ingranano la quarta. Vanno a segno Smaliuk, Tagliamento, e anche Molino. Con una tripla e un canestro è sempre Smaliuk a far volare sul +12 Taranto. Il parziale si chiude sul 24-12. Nel secondo quarto, la musica non cambia: canestro e tripla di Lucchesini, poi Tagliamento fa più consistente il vantaggio (32-16). Trani ci deve provare dalla lunga distanza per ridurre il gap. Martelli, Cascione e Molino puniscono ancora la formazione che deve rimontare. Si va al riposo sul 39-21.

Nel secondo tempo, al canestro di Panteva segue l’ennesima tripla di Lucchesini. Ivaniuk in contropiede fa 48-24. È il momento più alto della prestazione coriacea di Taranto. Che poi subisce l’avversario. Gli errori sotto canestro cominciano a pesare: nell’ultimo quarto segna soltanto Gismondi, il capitano. Trani riduce a 9 punti lo svantaggio (41-50). A togliere le castagne dal fuoco ci pensa, con una tripla, Smaliuk, a 2 minuti dal termine. E i quattrocento spettatori che hanno assistito alla gara possono festeggiare.

Nuovi Orizzonti Dinamo – New JT Trani Basket 53-43 (24-12, 39-21, 48-32)

Taranto: Smaliuk 7, Panteva 6, Tagliamento 7, Gobbi n.e., Gismondi 4, Varvaglione 0, Lucchesini 11, Cascione 3, Martelli 2, Molino 4, Ivaniuk 9, Manco 0. (All. William Orlando – 1* ass. all. Mimmo Calviello).

Trani: La Sorsa 3, Marcello 24, Calò n.e., Gatta 0, Toscano 4, Lenzu 0, Uniti 8, Daniela Caputo 0, Amorese 4, Picca n.e., Sannicandro n.e. (All. Matteo Totaro – 1° ass. all. Andrea Rasoli). Note: spettatori 400 circa. Nessuna uscita per cinque falli.

Arbitri: Francesco De Carlo di Lequile (Lecce) e Francesco Solimeo di Lecce

