Basket B/F: Dinamo Taranto, esordio al PalaMazzola con la Juve Trani

Dopo la vittoria esterna con la Virtus Academy Benevento, la Dinamo Nuovi Orizzonti si prepara all’esordio in campionato tra le mura amiche. Un appuntamento dal sapore storico, perché il basket femminile nazionale di matrice ionica, torna finalmente con la Serie B tra le mura del PalaMazzola.

Si spera quindi in un palazzetto gremito di pubblico per accogliere le ragazze di coach Orlando, che in settimana si sono allenate costantemente e duramente, in vista della sfida contro la Juve Trani.

Un match dal sapore particolare, perché solo pochi mesi fa, le due compagini si sono sfidate in finale per accedere direttamente alla serie cadetta. Una finale che ha visto Trani spuntarla, con il giusto rammarico delle ragazze tarantine.

Ora il contesto è completamente diverso. C’è un nuovo roster in casa Dinamo Nuovi Orizzonti ed è un campionato dai contenuti tecnici differenti. La sfida quindi si preannuncia interessante da diversi punti di vista, non solo tecnici, ma anche campanilistici, sempre nel rispetto dell’avversario e del buon senso da ambo le parti, sia in campo che sugli spalti.

La società della Dinamo Nuovi Orizzonti, nel contempo ha perfezionato nelle scorse settimane, quelle antecedenti ai match di Coppa Campania, i tesseramenti di Asia Ruggero classe 2006 ruolo pivot, Erica Martelli classe 2006 ruolo ala, Luna Saponaro classe 2006 ruolo play.

Palla a due alle 21 presso il PalaMazzola di Taranto. Ingresso al pubblico da Via Cesare Battisti per esigenze televisive. Arbitri Francesco De Carlo di Lequile (Lecce) e Francesco Solimeo di Lecce.

