Basket A2, Nardó cade anche a Trieste: terzo ko di fila

Hdl Nardò Basket prova a cambiare le carte dei pronostici a Trieste, ma non ci riesce. Terzo ko di fila per il Toro, alle prese con tutte le big del girone Rosso di A2 in questa partenza di stagione che sembra il Mortirolo. Anche in questa occasione gli uomini di Gennaro Di Carlo convincono per pochi tratti della partita, la Pallacanestro Trieste è forte ed esperta e non perde l’occasione di capitalizzare la propria superiorità. 96-82 il risultato finale: dopo Udine e Forlì, anche Trieste si dimostra fuori dalla portata di una squadra a cui stasera non bastano quattro uomini in doppia cifra (Smith, Stewart, Iannuzzi e Parravicini).

