Basket A2/M, Valtur Brindisi sfida un’Urania Milano in salute

Giovedì 14 novembre, alle 20:30, il PalaLido Allianz Cloud di Milano sarà teatro del posticipo dell’undicesima giornata di Serie A2, con due delle squadre più in forma del campionato: la Weegrenit Urania Milano e la Valtur Brindisi.

I padroni di casa, forti di quattro vittorie consecutive, si trovano a quota 14 punti e inseguono la capolista Rimini. La Valtur Brindisi, invece, attraversa il suo momento migliore, con due successi ottenuti contro Cremona (81-97) e Udine (89-81) che le permettono di risalire in classifica, ora a 6 punti.

Kevin Ndzie, giocatore di Brindisi, ha commentato così la partita: “La Serie A2 è un campionato complesso e le ultime vittorie ci hanno dato fiducia. Anche nei momenti difficili, non abbiamo perso l’entusiasmo e ora vediamo i frutti del nostro lavoro. Sappiamo che Milano è una squadra in salute, ma crediamo di poter competere con tutti”.

Tra gli ex, spiccano Alessandro Gentile, che ha militato a Brindisi nella stagione 2021/22, e Gianmarco Leggio, originario di Mesagne, cresciuto nella NBB.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming e on-demand su LNP Pass, disponibile su vari dispositivi. Sarà inoltre seguita in radio su Ciccio Riccio e in differita su Teleregione venerdì sera alle 23:00 (canale 77 in Puglia e Basilicata).

