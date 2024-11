Eccellenza: Il Canosa rinforza il centrocampo con Morra

Il Canosa Calcio 1948 ha ufficializzato l’ingaggio di Alessandro Morra, centrocampista classe 1999, per rafforzare la rosa a disposizione di mister Gigi Di Simone, in risposta alle recenti assenze per infortunio. La società, guidata dal presidente Di Nunno, punta sull’esperienza e la qualità di Morra per aumentare le opzioni in mediana.

Proveniente dal Molfetta Calcio, dove ha disputato la prima parte della stagione realizzando due gol di grande valore, Morra si unisce al Canosa con un bagaglio di esperienze significative. Formatosi nei settori giovanili di Foggia e Bari, ha esordito in Serie D con lo Sporting Fulgor Molfetta e ha continuato a distinguersi in Eccellenza Pugliese con Barletta, San Severo (segnando sei reti) e Manfredonia, con cui ha disputato la finale play-off della stagione 2020/2021.

A Lavello, in Eccellenza Lucana, Morra ha segnato sette reti e ha ricevuto il premio di miglior giocatore del campionato, consolidando la sua reputazione come centrocampista completo. La sua presenza nel Canosa rappresenta un tentativo strategico per compensare le recenti difficoltà e migliorare il rendimento della squadra.

