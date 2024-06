Basket A2/M, Nardò riabbraccia Elhadji Thioune

Il Hdl Nardò Basket annuncia con entusiasmo il ritorno di Elhadji Thioune, centro senegalese di formazione italiana, classe 2001. Nato il 14 luglio, Thioune misura 209 cm e pesa 105 kg.

Già noto ai tifosi granata per aver giocato nel campionato di A2 2021/2022, Thioune era arrivato a Nardò nell’aprile 2022, disputando le ultime due partite di regular season, la fase a “orologio” e i playout contro Capo d’Orlando, per un totale di 10 presenze con una media di 4,6 punti.

Il coach Luca Dalmonte conta su di lui per aumentare la fisicità nel pitturato e per offrire un contributo in termini di mobilità e versatilità. Thioune rappresenta un rinforzo significativo per il reparto lunghi della squadra per la stagione 2024/2025, apportando punti e rimbalzi e continuando il suo percorso di crescita personale accanto al veterano capitan Iannuzzi.

“Sono molto contento della chiamata della società e di coach Dalmonte – ha dichiarato Elhadji Thioune – è sempre un piacere tornare a Nardò, dove mi sono trovato benissimo due anni fa. Per la prossima stagione farò del mio meglio per aiutare la squadra. Sarà un’opportunità di crescita anche a livello personale”.

Thioune ha iniziato la sua carriera giovanissimo in Senegal, approdando poi a Brescia nel 2016 dove ha disputato i campionati giovanili con la Leonessa Basket. Nel 2019 ha esordito in Serie C con la Virtus Brescia e l’anno successivo è entrato nel palcoscenico della A2 con la Stella Azzurra Roma. Ha continuato la sua crescita a Fabriano e poi a Nardò, per poi giocare a Mantova e Chieti in A2, e lo scorso anno tra Taranto e Roseto in Serie B.

“Affianchiamo a Iannuzzi – spiega il direttore sportivo Matteo Malaventura – un ragazzo giovane, con una stazza importante e una grande voglia di migliorarsi, che contribuirà a far crescere il valore della squadra”.

“Sono soddisfatto e motivato per la firma di Elhadji – aggiunge coach Luca Dalmonte – il suo atletismo ci offre un’alternativa a Iannuzzi e sono motivato a supportarlo nella sua crescita personale. Molto bene”.

