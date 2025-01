Basket A2/M, Nardò: esame di maturità sul campo di Cividale

Nella serata di sabato 1° febbraio, l’HDL Nardò affronterà una delle trasferte più difficili della stagione: il match contro UEB Gesteco Cividale, in programma alle 20 al Palazzetto dello Sport di Cividale del Friuli. La squadra friulana, ormai una realtà consolidata della Serie A2, divide il terzo posto in classifica con Cantù e viaggia a ritmi da big, rendendo l’impresa del Toro particolarmente ardua.

Sul proprio campo, Cividale è un’autentica fortezza. La squadra di coach Stefano Pillastrini, spinta da un pubblico caldissimo, ha dimostrato di poter soffocare gli avversari, come accaduto mercoledì contro Cremona: un tap-in sulla sirena del giovane Francesco Ferrari ha regalato il successo ai friulani (90-89), confermandone il carattere battagliero. Nardò dovrà affrontare questa sfida come un vero e proprio esame di maturità, testando i progressi del gruppo allenato da coach Riccardo Mecacci.

Numeri e protagonisti

Cividale ha vinto 16 delle 24 partite giocate, segnando in media 80 punti a partita e subendone 77,6. Nonostante qualche acciacco fisico, i friulani compensano con una determinazione feroce, come dimostrato nel turno infrasettimanale. Tra i protagonisti spiccano Lucio Redivo (17,9 punti di media e il 91,2% ai liberi, miglior percentuale del campionato), Giacomo Dell’Agnello (12,5 punti di media) e il già citato Ferrari, classe 2005, talento in crescita. A completare il roster ci sono Mastellari, Rota, Marangon, Miani, Berti e il rientrante Doron Lamb, tornato in dicembre dopo una breve esperienza in Venezuela. Il club, guidato dal presidente Davide Micalich, era partito con l’obiettivo della salvezza, ma oggi i playoff appaiono una prospettiva più che concreta.

Le voci dalla panchina

L’assistant coach di Nardò, Gabriele Castellitto, riconosce la difficoltà della sfida: “Cividale sta vivendo un sogno ed è dietro solo a Rimini e Udine. Hanno ripreso Lamb, che lo scorso anno ha cambiato la loro stagione, e giocano su uno dei campi più caldi della lega. Ma noi non ci fermiamo, vogliamo continuare la nostra risalita e puntiamo a tornare a casa con due punti fondamentali”. Sulla stessa linea Michele “Tatu” Ebeling: “Stiamo vivendo un buon momento, ma ora ci aspetta una trasferta tosta. Dovremo dare il massimo per dare continuità alle ultime buone prestazioni”.

Precedenti e diretta TV

All’andata, Nardò si impose 84-77, interrompendo una serie negativa di sei sconfitte consecutive grazie a una prova straordinaria di Woodson (33 punti). Replicare quell’impresa sarà complicato, ma il Toro proverà a sfidare il fortino friulano. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass per gli abbonati e in radiocronaca su Radio Centrale (www.radiocentrale.net). Gli arbitri del match saranno Alberto Perocco (Treviso), Fabio Ferretti (Teramo) e Francesco Praticò (Reggio Calabria).

