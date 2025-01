Basket B2/M, Lions Bisceglie: roster rinforzato con Felix Amo

Colpo di mercato per i Lions Bisceglie, che in vista della seconda fase del campionato di Serie B2 e della partecipazione ai play-in gold per l’accesso ai playoff hanno ingaggiato Felix Amo. La giovane guardia-ala, classe 2004, è alta 190 cm per 80 kg e arriva per potenziare il reparto esterni della formazione nerazzurra.

Cresciuto nella Pallacanestro Gardonese, Amo ha esordito in C Gold prima di maturare esperienza a Latina, dove ha giocato sia in Serie A2 (6 punti di media in 23 minuti nella poule salvezza 2023-2024) sia in B Nazionale (1.5 punti in 9 minuti nella stagione in corso). Ora avrà l’opportunità di mettersi in luce con la squadra allenata da coach Fabio Saputo, fornendo un contributo importante grazie alle sue qualità tecniche e fisiche.

L’arrivo di Amo consentirà allo staff tecnico di ampliare le rotazioni, aumentando intensità ed efficienza sia in allenamento che in partita. Il giocatore ha già raggiunto la Puglia e si è allenato con i nuovi compagni: il suo debutto è previsto per domenica a Canosa, nell’ultima gara della regular season.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author