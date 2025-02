Basket: GAW Assi Brindisi, due nuovi rinforzi per la squadra

BRINDISI – La società GAW Assi Brindisi arricchisce il proprio roster con due nuovi innesti di grande valore: Giovanni Quaranta e Vincenzo Pulli, due talentuosi atleti brindisini che daranno un contributo importante alla squadra nella seconda parte di stagione.

Giovanni Quaranta, ala grande classe 1999, è cresciuto nelle giovanili dell’Aurora Brindisi e torna a vestire la maglia biancorossa dopo aver accumulato esperienza in diverse squadre pugliesi. Dopo un buon percorso in Serie D con Aurora e Invicta Brindisi, ha giocato a Lecce, Mola e Mesagne, arrivando a essere una pedina fondamentale nel settore lunghi di LSB Lecce. Le sue doti atletiche e il suo bagaglio tecnico lo rendono un elemento cruciale per la squadra di coach Laghezza, in vista di un finale di stagione particolarmente impegnativo.

Qui sotto Giovanni Quaranta



Vincenzo Pulli, classe 1998, arriva dalla Dinamo Basket Brindisi, con cui ha conquistato due campionati, quello di C Silver e C Gold, e ha contribuito alla storica promozione in Serie B Interregionale. Considerato uno dei giocatori più talentuosi della sua generazione, Pulli ha iniziato la sua carriera a soli 15 anni con l’Aurora Brindisi, per poi emergere come uno dei centri più rispettati del panorama cestistico pugliese. Il suo valore in campo e la sua leadership lo hanno reso un punto di riferimento per la sua squadra.

Qui sotto Vincenzo Pulli



Il Vice Presidente Scivales ha commentato con entusiasmo l’arrivo dei due giocatori: “Sono felicissimo che Pulli e Quaranta abbiano scelto di proseguire questa stagione con la maglia biancorossa. Entrambi sono risorse fondamentali per la squadra, sia dal punto di vista umano che tecnico. Con il loro carattere e la loro esperienza, saranno certamente un esempio per i giovani talenti.”

La società brindisina dà il benvenuto a Quaranta e Pulli, augurando loro una stagione ricca di soddisfazioni con la maglia biancorossa.

