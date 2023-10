Basket A2/M: Il Nardó cade sotto i colpi della Fortitudo: 79-97

Quarto tonfo consecutivo per Hdl Nardò Basket, che chiude senza punti il ciclo terribile di questo inizio di campionato. Anche contro Flats Service Fortitudo Bologna non mancano la volontà e stavolta anche discrete percentuali al tiro, ma la Effe domina in difesa e sotto al tabellone, mettendo in vetrina i soliti Aradori (22 punti) e Ogden (21). Granata meglio di altre occasioni (citazione d’obbligo per Parravicini, autore stasera di 18 punti), ma troppo distanti da un avversario di altro livello. Termina 79-97, per il Toro è notte fonda. Ma con la fine dei quattro impegni quasi impossibili, domenica può iniziare un altro campionato.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp