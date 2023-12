Basket A2/M: Dopo il ko di Udine, Nardò vuole subito rialzare la testa nell’infrasettimanale

Dopo sette vittorie consecutive, il Nardò Basket ha inaugurato il girone di ritorno con un ko. La sconfitta maturata ad Udine contro l’Apu ha avuto svariate attenuanti: dalle assenze di Smith e Nikolic, al contributo solo parziale di Stewart Jr, alle prese con un fastidio alla schiena. I granata vogliono ora voltare pagina e riprendere subito la marcia giusta. Quale migliore occasione del turno infrasettimanale che vedrà il Toro questo mercoledì ospitare Forlì per un impegno tanto complicato quanto affascinante. I romagnoli condividono il secondo posto con Trieste e Udine, alle spalle della capolista Bologna. La Unieuro ha vinto 9 partite e ne ha perse tre, tra l’altro tutte in trasferta (a Bologna, Verona e Trieste). Le ambizioni sono importanti, il roster è costruito per giocare un campionato di vertice e la panchina appare particolarmente lunga. La gara di andata si giocò a Ferrara, per Nardò fu sinonimo di prima sconfitta esterna dopo una prima frazione tutto sommato combattuta. Una gara terminata 99-70, ad oggi ricordata come la peggior prova stagionale dei ragazzi di Di Carlo. Dallo scorso 8 ottobre è però cambiato tanto, fra cui anche la consapevolezza della formazione salentina, pronta a rifarsi sul parquet del Pala San Giuseppe di Lecce. Palla a due alle ore 20:45 di mercoledì 6 dicembre.

