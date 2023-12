Arriva la decisione del giudice sportivo dopo la contestazione dei tifosi del Brindisi in occasione della gara interna contro il Crotone. Il lancio di fumogeni, che aveva portato anche alla interruzione momentanea della gara ha indotto gli organi di giustizia federale a decretare la chiusura della Curva Sud “Michele Stasi” in occasione della sfida interna contro il Potenza in programma il prossimo sette di gennaio ed una ammenda di mille euro nei confronti della società adriatica

