Basilicata al voto, affluenza in forte calo: il dato delle ore 23

Affluenza in calo del 15,86% rispetto alle Regionali del 2019 quando però si votò in un’unica giornata. I seggi resteranno invece aperti anche nella giornata di lunedì 22 aprile, dalle 7 fino alle 15. Secondo l’ultimo dato aggiornato alle ore 23 di domenica 21, si sono recati alle urne il 37,81% degli elettori: ossia 210 mila sui 568 mila aventi diritto. Nella Provincia di Matera la percentuale è superiore con un 40,98% rispetto al 36,39% del Potentino. Lo spoglio delle schede inizierà immediatamente dopo la chiusura dei seggi.

Ricordiamo che per votare i cittadini devono aver compiuto 18 anni e che bisogna presentarsi ai seggi con la tessera elettorale e un documento di identità in corso di validità.

L’esito della consultazione elettorale determinerà chi sarà il futuro presidente della Regione Basilicata tra i tre candidati in corsa: l’uscente Vito Bardi per il centrodestra, Piero Marrese per il centrosinistra, ed Eustachio Follia per Volt e i 20 componenti del consiglio regionale. I candidati a consigliere sono in totale 258: ne saranno eletti 13 per la provincia di Potenza e sette per quella di Matera per un parlamentino che sarà composto da 12 consiglieri di maggioranza e 8 di opposizione. Composizione che potrebbe variare in caso dovesse scattare il cosiddetto “premio di maggioranza”.

